Esta semana, Ricardo La Volpe protagonizó un cruce televisivo con Oscar Ruggeri, el cual dio que hablar no solo en Argentina sino a nivel internacional, después de que el Bigotón asegurara que los compañeros de Diego Armando Maradona hacían la vista gorda ante los privilegios del "10" en el Mundial de México 1986, lo que hizo enfurecer al Cabezón.

En las últimas horas apareció la palabra de otro campeón de esa plantilla, Héctor Miguel Zelada. El ídolo de América fue consultado por el periodista argentino de ESPN, Sebastián Vignolo, sobre si eran ciertas las palabras de La Volpe asegurando que Pelusa abandonaba las concentraciones y sus compañeros sabían de estos privilegios pero callaban. Y el exarquero no se guardó absolutamente nada.

"Eso no es correcto, eso no es verdad, es una absoluta mentira que no sé de dónde la sacó. Previo al comienzo del Mundial, que teníamos permiso de salir, puede haber ocurrido eso, pero teníamos permiso. Diego Armando Maradona llegó al Mundial '86 preparado física, anímica, mental y futbolísticamente para ser el mejor del mundo y así lo hizo en todos los aspectos", comenzó disparando.

Además, Zelada fue cuestionado sobre su relación actual con el Bigotón, y aprovechó para liquidarlo al mencionar que fue "estúpido" lo que dijo, que está "muy enojado con él", y opinar que "no es querido como Cristante o Romano".

"A La Volpe, lo veo esporádicamente. Me extraña lo que dijo y estoy muy molesto con él porque hay códigos. Me parece verdaderamente estúpido lo que dijo. De La Volpe se puede esperar cualquier cosa, es impredecible", continuó.

Y remató con otro recado: "En el futbol mexicano puedo caminar con la mente bien alta, así como Cristante, Romano, entre otros. La Volpe es discutido, por no decirte que no es querido. Estoy muy molesto, muy enojado con él".