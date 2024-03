El gran desafío que tiene el Guadalajara en este semestre es coronarse en el Clausura 2024. El equipo tapatío viene de cosechar un importante triunfo ante Pumas, que más allá de haber logrado los tres puntos, el equipo de Fernando Gago ganó un duelo anímico.

El mes de marzo comienza bien arriba para las Chivas, este sábado se miden ante Cruz Azul, uno de los líderes del torneo local. Entre semana tendrá el primer enfrentamiento contra el América por los octavos de final de la Concachampions y en la Jornada 11 del Clausura 2024 recibirá a León en el Akron.

En total el Guadalajara deberá afrontar once partidos en 30 días. Hace unas semanas atrás, Fernando Gago había declarado que el equipo estaba para hacerle frente a las competencias que tiene por delante.

Los duelos que tendrán las Chivas en marzo

2 de marzo – Jornada 10 Clausura 2024: Cruz Azul vs. Chivas

6 de marzo – octavos de final ida Concachampions: Chivas vs. América

9 de marzo- Jornada 11 Clausura 2024: Chivas vs. León

13 de marzo – octavos de final vuelta Concachampions: América vs. Chivas

16 de marzo – Jornada 12 Clausura 2024: América vs. Chivas

24 de marzo – Tour Rebaño 2024 en Los Ángeles: Chivas vs. Atlas

30 de marzo: Jornada 13 Clausura 2024: Monterrey vs. Chivas

Marzo, la gran prueba de fuego de Gago en Chivas

Puede sonar un poco injusto pero de acuerdo a las pretensiones de Chivas para este semestre, da la sensación de que marzo es clave para el futuro del equipo y de Fernando Gago. La idea del entrenador empieza a predominar y la recuperación de varios jugadores puede ser un plus en este momento.

El regreso de Chicharito Hernández parece encender un poco a los futbolistas del rojiblanco y esto es algo que deben aprovechar. Sobre todo en esos duelos que exigen cierta tensión y requieren de experiencia como los son los enfrentamientos contra el América.

En lo que va del Clausura 2024, Chivas ha cosechado cinco victorias, tres empates y apenas una derrota, está situado en la octava posición con 15 unidades, cuatro menos que los líderes. Cada encuentro que deba enfrentar el equipo de Fernando Gago será una final y las debe jugar como tal.

El camino de Chivas en Concachampions

El escenario internacional también lo tiene bien posicionado al Guadalajara. En los duelos contra el Forge de Canadá se ha visto lo mejor del rojiblanco en lo que va del proceso de Fernando Gago.

Las Chivas se quedaron con ambos duelos, 3 a 1 en territorios norteamericanos y 2 a 1 en Zapopan. El sorteo determinó que el América sea su rival en la siguiente instancia y volverá a haber Clásico Nacional en CONCACAF.