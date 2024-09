Los aficionados azulcremas no han mostrado todo su apoyo en la previa al Clásico Nacional de este sábado.

El Clásico Nacional tendrá lugar este sábado, y promete ser un juego más que atractivo. América y Chivas se enfrentan por la séptima jornada del Apertura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, hasta las horas previas al enfrentamiento, los aficionados azulcremas le dieron la espalda a la directiva y el equipo.

América y Chivas se enfrentaron por última vez en el Clausura 2024 de la Liga MX (IMAGO)

El equipo de André Jardine no está atravesando un buen momento, y los resultados obtenidos recientemente así lo reflejan. Luego de la caída ante Colorado Rapids en Leagues Cup, las Águilas cayeron en los dos partidos que jugaron tras el parón, primero ante Puebla y posteriormente ante Cruz Azul, siendo esta última por goleada.

Es por eso que el Clásico Nacional será más que un simple partido para Club América, y hay diversas razones para ello. Sin embargo, pese a la gran importancia que tendrá el juego, los aficionados no se mostraron del todo entusiasmados, y hasta le dieron la espalda al equipo.

Aficionados de América le dan la espalda al equipo a horas del Clásico Nacional

A tan solo horas del Clásico Nacional ante Chivas, los aficionados del América no agotaron los boletos, algo que sorprende, sobre todo teniendo en consideración la importancia del partido. Y al momento de analizar las causas de ello, hay más de una razón que sale a flote.

Todavía hay boletos disponibles a 3 horas del juego

Por un lado, la fanaticada azulcrema no se siente a gusto en el Estadio Ciudad de los Deportes. Como consecuencia de las reformas en el Estadio Azteca, las Águilas están haciendo de local en casa de Cruz Azul. Sin embargo, los aficionados no se han mostrado contentos con este cambio, por lo que el recinto no se ha llenado.

A su vez, el presente del equipo en el Apertura 2024 no genera ilusión en los aficionados, lo cual también explica la venta escasa de boletos. Lo cierto es que a horas del Clásico Nacional ante Chivas, América no ha logrado ponerle el cartel de ‘Sold Out’ al expendio de tickets.