Finalmente, Pumas no consiguió revertir la serie frente a Cruz Azul, por lo que quedó eliminado del Clausura 2024. Por supuesto, esta situación no le gustó para nada a los aficionados, quienes no tardaron en señalar a los responsables de la eliminación una vez terminado el juego.

Por haber clasificado como séptimo, los Auriazules quedaron enfrentados con La Máquina. Desde el primer momento era sabido que los universitarios no la tendrán sencilla para clasificar, aunque lo cierto es que gran parte de las esperanzas desaparecieron luego del juego de ida.

Ya en la vuelta, Pumas hizo un partido relativamente bueno, y consiguió poner en aprietos a Cruz Azul durante gran parte del encuentro. Sin embargo, nada de ello sirve, ya que finalmente fue el equipo de Anselmi quien se quedó con la clasificación. Y justamente, las críticas no faltaron por parte de los aficionados auriazules.

Afición de Pumas señala a los responsables de la eliminación

Mediante las redes sociales, los aficionados de Pumas UNAM no tardaron en señalar a los responsables de la eliminación en el Clausura 2024. Y si bien es cierto que hubo críticas en rasgos generales, hubo un nombre que se repitió más que los demás: Gustavo Lema.

En medio del enojo por quedar fuera del certamen, los fanáticos marcaron al entrenador como el principal responsable de lo sucedido. Sin embargo, este no fue el único, sino que Nathan Silva, Salvio, Ergas y hasta Magallán, entre otros, también fueron víctimas de las críticas por parte de la afición.

Chino Huerta, el más elogiado por la afición de Pumas UNAM

Así como muchos jugadores fueron señalados como culpables, hubo grandes elogios para el Chino Huerta. El atacante fue, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores del equipo en los últimos tiempos, por lo que la afición le agradeció por lo hecho.