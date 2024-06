Rayados anunció oficialmente este domingo que se terminó el ciclo de Jesús Gallardo con el club. Después de seis años en la institución, el defensa mexicano continuará su carrera en otro equipo de la Liga MX.

Jesús Gallardo ganó cuatro títulos con Monterrey: Concachampions 2019 y 2021, Apertura 2019 y la Copa MX 2020. En el anuncio de su salida, Rayados compartió un video en el que el mexicano expresó su gratitud hacia el club.

Jesús Gallardo no seguirá en Rayados (Imago)

“Estoy muy orgulloso de todo lo que logré. Después de 6 años estoy muy feliz y contento. Crecí muchísimo, me quedo con lo que logré y todo mi agradecimiento a la afición”, comentó en primera medida Jesús Gallardo.

Luego, el defensa eligió cuál fue su título preferido con Rayados: ‘’Dentro de la cancha tengo muchos recuerdos muy bonitos. Si me das a elegir uno, la verdad es mi primer campeonato que fue la Concachampions del 2019, creo que fue un momento muy especial y más contra el rival (Tigres)’’.

‘’No tengo otras palabras más que agradecimiento para la afición. Me hicieron sentir en casa, importante aquí en el club y me siento muy identificado con ellos, siento que son una afición muy apasionada y eso habla mucho del club, de ellos’’, expresó Jesús Gallardo sobre la afición de Monterrey.

¿Dónde continuará su carrera Jesús Gallardo?

Si bien aún no es oficial, Jesús Gallardo tendría todo encaminado para continuar su carrera en la Liga MX en Toluca. Tras su salida de Rayados, debería ser cuestión de horas para que se anuncie su llegada a los Diablos Rojos.