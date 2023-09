Clásico Capitalino: Víctor Alfonso Cáceres pitará el Club América vs Pumas UNAM

La Comisión de Arbitraje ha revelado las designaciones para la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Sin duda, el encuentro que ha capturado la atención de todos es el Clásico Capitalino entre las Águilas del Club América y los Pumas de la UNAM.

Víctor Alfonso Cáceres es el árbitro designado para este enfrentamiento, No es ajeno a los grandes duelos del futbol mexicano. Su antecedente más reciente en un clásico fue en las semifinales de vuelta del Clausura 2023, donde el América cayó ante Chivas con un marcador de 3-1.

¿Quién acompañará a Alfonso Cáceres en el América vs Pumas?

No solo Cáceres será el foco de atención. El equipo arbitral completo para el Clásico Capitalino incluye a Christian Kiabek Espinoza y Jorge Antonio Sánchez como abanderados.

Brian Omar González estará como cuarto árbitro, mientras que en el VAR, Oscar Macías Romo y Edgar Magdaleno Castrejón serán los encargados de revisar las jugadas polémicas.

¿Qué otros partidos habrá en la Jornada 10 del Apertura 2023?

Más allá del Clásico Capitalino, la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 tiene otros enfrentamientos que prometen. Daniel Quintero Huitrón estará en el Toluca vs Chivas, Adonai Escobedo en el Atlético San Luis vs Cruz Azul y Fernando Guerrero en el Rayados vs Santos Laguna.

Sin duda, una jornada que promete emociones, goles y decisiones que podrían definir el rumbo de los equipos en el torneo.