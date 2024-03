Clausura 2024: cambio de día y TV confirmada para el Toluca vs. Pumas de la Jornada 12

El Deportivo Toluca y los Pumas UNAM protagonizarán uno de los compromisos más prometedores de la Jornada 12 del Clausura 2024, cuando se vean las caras este fin de semana en el Estadio Nemesio Díez.

En las últimas horas, se realizó una modificación sustancial en la programación del encuentro, respecto a lo estipulado inicialmente en el calendario de la Liga MX: el juego tendrá lugar el domingo 17 de marzo a las 19.00 horas, y no el sábado a las 17 como se había anunciado en un principio.

Por otra parte, quedó confirmado que el enfrentamiento entre ambos contará con transmisión de televisión abierta y se podrá seguir en vivo por las señales de TUDN, ViX y Canal 2 en el territorio mexicano.

Los ‘Diablos Rojos’ vienen de igualar 1-1 con FC Juárez fuera de casa, con la anotación de Jesús Angulo, colocándose de este modo en el 5° lugar de la tabla de posiciones, con 20 unidades.

Mientras tanto, los ‘Universitarios’ llegan luego de empatar 3-3 con Xolos de Tijuana en condición de local, con los tantos de Guillermo Martínez (x2) y Rodrigo López, ubicándose así en la 8° posición, con 16 puntos.

Será una presentación más que interesante, no sólo por la disputa por los puestos de clasificación a cuartos de final, sino porque se miden el mejor local (Toluca) contra el tercer peor visitante (Pumas). El primero no perdió aún en casa, y el segundo no ganó fuera todavía. Partidazo.