La gran incógnita del comienzo de la travesía del Deportivo Toluca en el presente Clausura 2024, más allá de la irregularidad de los primeros resultados, es la situación de Alexis Vega, uno de los fichajes más prometedores de esta ventana de invierno.

Pasadas cuatro jornadas de la nueva temporada de la Liga MX, el atacante aún no ha sumado minutos en el primer equipo de los ‘Diablos Rojos’ y empieza a preocupar a la afición, que lo pensaba como un futbolista importante para este semestre.

Respecto a esta cuestión se manifestó Renato Paiva, entrenador del Toluca, durante la rueda de prensa de este martes. El estratega portugués aclaró el momento del delantero y dio detalles de lo que se espera para él.

El director técnico confirmó que el retraso en el debut del extremo se debe a una cuestión meramente física. “Ha hecho otro examen, no tiene nada que ver con la rodilla sino que hay desequilibrios musculares, y eso es el primer paso para lesiones musculares”, expresó Paiva ante la consulta por el artillero.

Sobre si la decisión de no utilizarlo es del entrenador, el propio Paiva expresó sus ganas de contar cuanto antes con Vega. “No hay nadie más en México que quiera más que Alexis juegue que yo; yo lo he pedido, tengo conciencia de lo que es y nos puede aportar, pero quiero un Alexis bueno y preparado”, aseguró con firmeza.

El estratega se refirió a las condiciones en las que se encuentra actualmente el futbolista y lo que le queda por recorrer: “No me interesa un Alexis al 50 o 60%, pondría en riesgo al hombre y no me daría lo que necesitamos; esto es largo, aún quedan partidos y no nos vamos a precipitar”. Quedan diez jornadas para que Toluca defina su suerte en el Torneo Clausura de la Liga MX.

Por último, le dejó un mensaje a la afición, ansiosa por ver al flamante fichaje proveniente de las Chivas. “Queremos que cuando Alexis empiece a jugar, sea el que ha marcado un momento en México, y seguro lo va a volver a ser con nosotros”, prometió Renato Paiva concluyendo la explicación sobre el tema.