Un duro golpe se dieron los ‘Diablos Rojos’ del Toluca en la tarde-noche de sábado, en el juego que terminó con derrota por 5-1 ante el Club América, que dejó muchas repercusiones por la amplia diferencia en el marcador definitivo.

Sin embargo, dentro de la opinión pública, se destacó la palabra de una de las voces más controversiales del medio: la de David Faitelson, que lejos de sumarse a las críticas al conjunto escarlata rescató la actuación de la visita en el Azteca.

El periodista de la señal de TUDN se expresó en redes sociales en el transcurso del encuentro, y pese a que las Águilas seguían marcando, él respaldó a los Diablos por su presentación en el Coloso de Santa Úrsula.

“El marcador no refleja, totalmente, lo que hemos visto en la cancha… El Toluca sigue compitiendo…”, destacó el conductor televisivo en un posteo por medio de su cuenta de la red ‘X’, más allá del enojo de algunos aficionados americanistas.

El reportero resaltó el planteo, la actitud y las ganas de ir a buscarlo del equipo de Renato Paiva incluso luego de cada uno de los goles de los azulcremas. “Noqueado el Toluca en el Azteca… Fue valiente, apretó y ganó algunos rounds. Al final, el América lo puso en su lugar…”, señaló Faitelson.

Además, manifestó cuáles fueron para él los dos motivos de la derrota del Toluca: la jerarquía de su contrincante en el once y en la banca, y la gran performance del portero azulcrema: “Malagón, en su mejor momento… Saca las que significan puntos… Los ‘excesos’ del América: al minuto 63, entra Julián Quiñones…”.

Por otra parte, el polémico periodista mostró su enfurecimiento por el claro penal no cobrado a favor de Toluca en el primer tiempo. “La repetición que se acaba de presentar en la transmisión de TUDN muestra claramente la mano de Dilrosun… Es evidente que no la quisieron marcar… El Toluca compite: un penalti que no le marcaron a favor y una enorme desviada de Malagón en un remate de cabeza”, apuntó el conductor muy enojado.

También hubo elogios para los aficionados del Toluca, que se hicieron presentes en masa en Ciudad de México para apoyar a su equipo: “Casi lleno el Azteca, impresionante ambiente: quién sabe de dónde salen tantos Diablos, pero aquí están. Y son bien escandalosos, por cierto…“.

Por último, David Faitelson se animó a pedir a un futbolista del Deportivo Toluca para el ‘Tri’ con vistas a la próxima Copa América. “Que buenas cosas muestra Marcel Ruiz… Yo no sé qué espera Jaime Lozano para ponerlo a jugar con la Selección Mexicana. Como si nos sobraran talentos como él…”, señaló dentro de su análisis el periodista a través de X.