Jordi Cortizo se refirió este lunes a los rumores sobre su posible salida de Rayados para fichar con Chivas. El extremo de La Pandilla habló con los medios de comunicación en El Barreal, donde descartó salir de la institución regiomontana en este mercado de fichajes puesto que su deseo es el de despedirse con un título bajo el brazo.

“Desde un principio he estado muy comprometido. Yo estoy muy contento de estar aquí, creo que me he ganado algo que me ha costado mucho trabajo y eso me tiene muy satisfecho. Con la gente tengo una buena conexión y sé que eso no es fácil”, comentó quien se desempeña en Rayados desde inicios del 2023.

Además, le agradeció a Chivas por el interés mostrado, pero reafirmó su decisión de permanecer en Nuevo León. “Sé que Chivas es un equipo muy grande y muy importante también. Con Chivas estoy muy agradecido, es un equipo que sabemos lo que representa aquí en México. Pero al final, hoy en día, Monterrey es mi casa y de donde quiero irme siendo campeón, en todo momento estuve muy tranquilo, sé que aquí estoy en el lugar correcto”, agregó.

Su ilusión de llegar al Mundial 2026

Por otro lado, el futbolista de 28 años no ocultó su ilusión de poder disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y apuntó a poder estar en la convocatoria que realizará Javier Aguirre de cara a la doble fecha de amistosos ante Nueva Zelanda (7 de septiembre) y Canadá (10 de septiembre).

Jordi Cortizo apuntó a poder estar presente con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (Imago)

“Veremos qué pasa en estas semanas con la primera convocatoria. Obviamente m encantaría estar, ser parte de esto y seguir siendo parte de este proceso mundialista, que es un sueño que tengo, llegar al Mundial. Y bueno, toda la confianza ahora a quien le toque estar al mando”, afirmó.

