Rayados fue uno de los grandes animadores del mercado de fichajes de la Liga MX. Monterrey cerró importantes incorporaciones, como la de Óliver Torres o Lucas Ocampos, e incluso tuvo en el radar a Memphis Depay.

La estrella neerlandesa se encontraba libre tras su último paso por Atlético de Madrid y se instaló el rumor que el conjunto que dirige técnicamente Martín Demichelis estaba interesado en sus servicios. Sin embargo, sus pretenciones salariales eran elevadas y Corinthians terminó concretando el fichaje.

No obstante, las primeras presentaciones de Memphis con el Timao no han sido del todo auspiciosas. Depay todavía no ha podido convertir en cuatro encuentros y apenas lleva dos asistencias. Por si fuera poco, el equipo marcha 18° en el Brasileirao y la paciencia de los aficionados con su nueva estrella comenzó a agotarse.

Ahora bien, al margen del rendimiento futbolístico, desde Brasil apuntan que Memphis podría abandonar el club a menos de un mes de haber anunciado su contratación. Puntualmente, el periodista Paulo Vinícius Coelho informó que Corinthians dejaría de recibir dinero de su principal patrocinador y tendría problemas para pagar el sueldo de Depay.

¿Qué sucedió? La empresa Esportes da Sorte llevaba tiempo bajo investigación por“actividad criminal” y ahora el gobierno de Brasil ordenó que ya no se pueden realizar apuestas en la compañía de juegos de azar. Por este motivo, Corinthians debe salir a buscar a un prestamista para costear el salario de Memphis o, de lo contrario, el contrato sería rescindido.

¿Rayados podría reflotar el fichaje de Memphis Depay?

La respuesta es no. Según el diario brasileño O Globo, Memphis Depay firmó un contrato de 12.5 millones de dólares por los 28 meses que durará su vínculo. Rayados no está dispuesto a pagar ese monto y ya reforzó su ataque con el argentino Lucas Ocampos.