En una parada que no tenía nada de sencilla, Cruz Azul se impuso con autoridad sobre sus pares de Pumas UNAM, y acentuaron el fantástico presente que atraviesan en el futbol mexicano. El conjunto celeste venció a un rival que venía en alza, se vistió más que nunca de candidato y estiró ventajas en lo más alto.

A ‘La Máquina’ le alcanzó con dos golpes tempraneros para llevarse el triunfo del Estadio Universitario: Ángel Sepúlveda, al minuto de la primera mitad, e Ignacio Rivero, a los 12 minutos también de la etapa inicial, convirtieron para la visita, que le cambió todo lo planeado en la semana al equipo de Pumas.

En rueda de prensa, Gustavo Lema , DT del conjunto auriazul, no tuvo más explicación que los elogios hacia Cruz Azul para justificar la derrota de sus dirigidos, y se rindió ante Martín Anselmi por lo que ha construido en 2024, tras haber sido subcampeón del último torneo y mantener la competitividad en este también.

Publicidad

Publicidad

“Me parece que un gol de vestidor cambia todo y perdiste contra el mejor equipo de la Liga MX, es el mejor equipo por mucho, hoy, los números dicen eso y lo demuestran en la cancha. Si te hacen un gol a los 30 segundos, es complicado. Cuando nos estábamos acomodando vino el segundo gol y eso en el marcador puede terminar muy mal, entonces destaco la victoria del rival que supo aprovechar los primeros minutos, dos golpes, y cómo manejó el partido lo hace porque está claro que es el mejor equipo de la Liga“, se explayó Lema en rueda de prensa, luego de poner fin a una racha de seis encuentros sin caídas por Liga MX.

Gustavo Lema felicitó a Cruz Azul por la victoria ante su equipo [Foto: Getty]

El estratega argentino no tuvo reparos en ponerle el traje de candidato a su rival, al que tiene claro que no debe volver a perdonar si le toca enfrentarlo más adelante en el Apertura 2024. “(Que Cruz Azul sea el mejor equipo de México) No lo digo yo, no es discutible y todos los equipos están varios escalones por debajo de Cruz Azul. Después, si es un partido de Liguilla, en el que no puedes entrar y cometer errores rápido, porque un equipo que está en su prime te lo factura”, agregó el entrenador de Pumas luego de la merecida derrota en casa.

Publicidad

Publicidad

Por último, Gustavo Lema envió un mensaje hacia sus jugadores tras la derrota ante el conjunto de Martín Anselmi. “El equipo compitió muy bien más allá del resultado adverso, tuvimos situaciones pero no pudimos equiparar el partido desde el resultado, me parece que desde el juego no estuvimos tan lejos, lo hicimos bien“, expresó el DT, todavía sorprendido por la actuación de su oponente. Pumas deberá volver a la victoria pronto para asentarse en puestos de Liguilla cerca del final.