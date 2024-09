Este domingo 29 de septiembre se disputará una nueva edición del Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM. El juego se llevará a cabo por la Jornada 10 del Apertura 2024 y el escenario será el Estadio Ciudad de los Deportes.

Este clásico tiene mucha historia en la Liga MX y hay numerosos recuerdos y triunfos de ambos equipos. En el caso de Miguel Herrera, el “Piojo” enfrentó en 17 oportunidades a Pumas como entrenador de América.

Miguel Herrera tuvo dos pasos por Las Águilas: de enero de 2012 a diciembre de 2013 y de julio de 2017 hasta diciembre de 2020. En esos dos períodos con América, el saldo del entrenador mexicano al enfrentar a los Felinos fue más que positivo.

En esos 17 Clásicos Capitalinos que dirigió el “Piojo”, América salió como vencedor en 10 de ellos, luego hubo 6 empates y Miguel Herrera solo perdió una vez con Pumas al entrenar a Las Águilas (0-1 en el Clausura 2019).

Miguel Herrera habló del Clásico Capitalino entre América y Pumas

En vísperas del Clásico Capitalino del próximo domingo, Miguel Herrera habló en “La última palabra” de la rivalidad entre ambos equipos: “El Clásico importante es Chivas vs América, pero éste no lo dimensionaba hasta que lo dirigí. El odio que se tienen es mucho más que con Cruz Azul. Los otros se fueron volviendo clásicos por la repetición, pero éste (vs Pumas) nació porque se odian”.

“Las aficiones se encuentran y se pelean y a ese estadio (Olímpico) íbamos en camionetas blindadas y me di cuenta que era un partido que ganarlo sí trasciende”, agregó el “Piojo”.

Asimismo, Miguel Herrera comentó que siempre le fue bien ante Pumas: “De los 12 o 13 partidos que enfrenté a Pumas, solo perdí uno y gané todos los demás. Ganados, no empatados. Me tocó ser papá de Pumas”.

Por último, el entrenador mexicano analizó el Clásico Capitalino del domingo de Liga MX: “Tienes que pensar que debes salir a ganar estés como estés. Y si Pumas quiere dar un golpe de autoridad tiene que ser este partido”.

