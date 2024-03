¡El osotote del año! El insólito gol que falló Marcelo Flores en América vs. Tigres

Este sábado, a última hora, el Clausura 2024 nos deleitó con un partido muy atractivo: América vs. Tigres. En el Azteca, el equipo de Jardine fue quien se hizo con la victoria por 2 a 0. Y el que seguramente no se va a olvidar este encuentro es Marcelo Flores, quien erró un gol de manera totalmente insólita.

El equipo de Robert Siboldi no atraviesa un buen presente, y eso está más que claro. Si bien es cierto que ha podido ganar algún que otro encuentro recientemente, la realidad es que el nivel del equipo es muy pobre. Y justamente, ello quedó en evidencia con el juego frente a las Águilas.

En el Estadio Azteca, el Club América se impuso por 2 a 0 frente a Tigres UANL. Sin embargo, lo cierto es que sobre el final del encuentro, todo estuvo dado para que los Felinos descontasen. No obstante, Marcelo Flores falló un gol que era más fácil hacerlo que otra cosa.

El insólito gol errado de Marcelo Flores en América vs. Tigres

Sobre el cierre del partido, el conjunto universitario tuvo un ataque muy prometedor, el cual estuvo muy cerca de terminar en gol. Ozziel inventó una gran jugada por dentro del área y, tras dejar atrás a su marcador, envió un balón por bajo al área chica…

El esférico recorrió algunos metros y llegó hasta la línea del área pequeña, lugar al que llegó Marcelo Flores. Sin embargo, y a pesar de la corta distancia y la facilidad para enviar el balón al fondo de la red, el futbolista de Tigres la envió muchos metros por encima del travesaño.

Por supuesto, las redes sociales no tardaron en hacer su parte, y viralizaron el tremendo osotote del jugador universitario. Sin lugar a dudas, el presente de Tigres no es nada bueno, aunque ya parece que la buena suerte no le hace compañía en absoluto al conjunto de Siboldi.