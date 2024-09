El periodista André Marín necesita donadores de sangre en Monterrey para salvar su vida

Tras su última aparición ante las cámaras el 18 de junio, lamentablemente la salud del periodista André Marín ha empeorado cada vez más y actualmente se encuentra en un punto crítico. En las últimas, horas su colega y amigo David Faitelson y su medio de trabajo TUDN, emitieron un comunicado pidiendo donadores de sangre de cualquier tipo para Marín.

El pedido de TUDN para André Marín

ATENCIÓN EN MONTERREY

El Hospital Muguerza de Alta Especialidad solicita donadores de sangre y plaquetas para nuestro compañero y amigo André Marín Puig.

Dirección: Miguel Hidalgo y Costilla # 2525 CP 64060. Monterrey, Nuevo León

David Faitelson también pidió donadores de sangre para André Marín

André Marín Puig

Atención en Monterrey:

Urgen donadores de sangre y plaquetas…

Hospital Muguerza de alta especialidad Obispado CP 64060

Miguel Hidalgo y Costilla # 2525

Los problemas de salud de André Marín

Los inconvenientes de salud de André vienen desde poco antes del inicio de la pandemia del COVID-19 cuando sufrió una infección poco común en el estómago llamada Clostridium que lo dejó al borde de la muerte.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, explicó el propio Marín en alguna oportunidad sobre lo que tuvo que atravesar.

Esto le generó una fuerte baja en sus defensas, perdió mucho peso y su salud se vio muy deteriorada al punto de traerle múltiples complicaciones en las vértebras que, tras recuperarse de Clostridium, lo llevaron a realizar una nueva consulta médica que lo dejó internado después de contraer neumonía.

Publicidad

Publicidad

Este último cuadro respiratorio data de 2022 y desde entonces, tras pasar 40 días internado, Marín ha tenido que lidiar con las consecuencias que le ha dejado el Clostridium. Pese a que volvió a trabajar y a desarrollar sus funciones en 2023, su salud siempre fue su prioridad y en las últimas horas se agravó, Por eso, es de extrema urgencia que aquellos que se encuentren cerca de Nuevo León puedan donarle sangre de cualquier tipo a André.

En esta oportunidad, se desconoce el parte médico que le generó volver a tener que acudir a urgencias y quedarse internado, pero desde que se enfermó por primera vez su organismo se ha vuelto propenso a contraer complicaciones graves.