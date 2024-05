El 20 de mayo es una fecha muy importante para todos los aficionados guerreros y, en consecuencia, los mensajes en redes sociales no se hicieron desear.

El 20 de mayo no es un día más para Santos Laguna. Si bien la fecha no está relacionada con el aniversario del club, cuyo registro oficial data del 4 de septiembre, sí tiene que ver con los momentos más felices de la institución y se encuentra ligada a sus logros más importantes del último tiempo.

Sin ir más lejos, en el “Día Más Santo“, tal como lo denominan los aficionados, los Guerreros han ganado tres de sus seis títulos de Liga MX. Ellos fueron el Torneo Verano 2001, bajo la conducción de Fernando Quirarte, el Clausura 2012, con Benjamín Galindo en el banquillo, y el Clausura 2018, con el hoy entrenador de Tigres UANL Robert Dante Siboldi.

La última consagración de Santos Laguna, en 2018. (Imago)

Naturalmente, las redes sociales de Santos Laguna han aprovechado para publicar un mensaje alusivo a la fecha y saludar a sus aficionados. En ese sentido, se expresó: “Qué afortunados los que un 20 de mayo como hoy, en el Día Más Santo, hemos festejado uno o tres títulos y la alegría de pertenecer al equipo de todos, Club Santos Laguna”.

En tanto, algunos emblemas de la institución han aprovechado para enviar sus recados. Uno de ellos fue Jared Borgetti, campeón con los Albiverdes en 1996 y 2001, quien escribió: “Hoy es un día muy especial para mí y para todo el @ClubSantos. Celebramos el día más guerrero recordando varios títulos del equipo”.

Por otro lado, el ex portero Oswaldo Sánchez, capitán del equipo campeón en 2012, indicó: “Pocas cosas son tan especiales como levantar un título como capitán. Hoy me uno a los festejos de @ClubSantos celebrando el título que ganamos en 2012. No cabe duda, los llevo en el corazón”.

Oswaldo Sánchez levanta el título de campeón del Clausura 2012. (Imago)

¿Cuántos títulos de Liga MX ganó Santos Laguna?

Santos Laguna ha obtenido seis títulos de Liga MX; ellos fueron el Invernal 1996, Verano 2001 y los Clausura 2008, 2012, 2015 y 2018. Esto lo ubica como el décimo club más ganador de México, siempre tomando en cuenta los equipos existentes a día de hoy.