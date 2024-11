Tras haber sido acusado de corrupción por parte de Borja, Robert Siboldi no se guardó nada y salió a responder, destrozando al futbolista.

Robert Dante Siboldi volvió a quedar envuelto en una polémica. Luego de todo lo que representó su salida de Tigres UANL meses atrás, el entrenador uruguayo fue víctima de una acusación. Y tras la misma, el propio DT salió a hablar y destrozó a Jonathan Borja, el responsable de despertar la controversia.

Mientras su nombre suena como alternativa para Chivas de cara a 2025, Robert volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Resulta que Jonathan Borja acusó a Siboldi de corrupción durante su estadía en Cruz Azul. Y tras las primeras declaraciones, el entrenador salió a dar su versión.

El ex entrenador de Cruz Azul respondió luego de la polémica acusación contra él (IMAGO)

La respuesta de Robert Siboldi a Jonathan Borja tras su acusación

En una plática con ‘Récord’, el entrenador uruguayo no se quedó en silencio y le contestó al hoy jugador de El Nacional de Ecuador de forma fulminante. “Cuando llegó a Cruz Azul no participó porque no estuvo en el nivel que esperábamos. En ningún momento estuvo mejor que sus compañeros”, comenzó diciendo.

“Pero, además, su actitud con los compañeros, cómo trabajaba que era un desastre cómo entrenaba, caminaba todo el tiempo. Así no podía jugar ni competir. Siempre estuvo la regla que juega el que mete y el que se gana el puesto, y él nunca se ganó el puesto”, continuó explicando el DT.

Pero, además, una de las razones por las que Borja no jugó en La Máquina fue por tener conflictos con sus compañeros: “Todos los días había problemas con él porque siempre tenía problemas con un compañero. Llegó el punto que tuve que separarlo del plantel porque cruzó la línea y lo querían golpear”.

“Sin dudas fue un buen jugador, el tema fueron sus actitudes y su comportamiento como profesional”, concluyó Siboldi. De esta forma, el entrenador, quien se encuentra libre tras su paso por Tigres UANL, se defendió luego de la grave acusación que lanzó Borja contra él recientemente.