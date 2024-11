El ex estratega de los Azulez y los Felinos quedó en el ojo de la tormenta a raíz de declaraciones de un ex dirigido suyo.

Tras su salida de Tigres, con el que salió campeón del Clausura 2023, Robert Dante Siboldi busca nuevos horizontes y desafíos para seguir escribiendo páginas doradas. De cara al Clausura 2025, hay clubes de la Liga MX que podría apostar por sus servicios.

Sin embargo, una noticia sacude la tranquilidad del estratega pensando en poder encontrar trabajo. Esto data del ciclo del técnico en Cruz Azul entre 2019 y 2020. Jonathan Borja, ex jugador de la Máquina Cementera, arremetió contra el cuerpo técnico del DT y lo acusó de ser parte de una red en el club que cobraba a los jugadores para poder tener minutos en la cancha.

El actual futbolista de El Nacional de Ecuador explicó que durante la etapa de Siboldi en la institución capitalina se enteró una operación entre el cuerpo técnico y otros trabajadores del club que involucraba ciertos cobros por parte de la plantilla.

Robert Dante Siboldi levantó la última Liga MX de Tigres. [Foto IMAGO]

Así lo explicó en diálogo con Futbol Sin Casete y Studio Futbol: “Yo me entero de que había un empresario cercano al CT, no voy a dar nombres por respeto, que ellos tenían que llevarse una cantidad de dinero, ¿Me entiendes?“. Y agregó: “Ese dinero, entre el empresario que a mí me (sic) llama para irme yo a Cruz Azul y una persona que trabajaba en el Club, se lo quedan ellos. Ese fue el problema con el Cruz Azul”.

Y profundizó en el presente del futbol: “Sí hermano, ahora el futbol se maneja muchísimo así. Estoy bien acá (Ecuador) y no tengo problema en contártelo, pero ahora se maneja mucho el DT con los jugadores”. “Traen un jugador y siempre el jugador que trae el DT. Siempre hay algo que se lleva el DT. Ahora se está manejando bastante el fútbol así”, concluyó.

¿Qué clubes están interesados en contratar a Robert Dante Siboldi?

Tras su partida de la institución regiomontana, el DT está nuevamente en la órbita de clubes de la Primera División de México. Uno de los clubes que lo tiene en carpeta es, ni más ni menos, que las Chivas de Guadalajara tras la salida de Fernnado Gago. El otro club que también está interesado es Necaxa tras la destitución de Eduardo Fentanes.