El ex entrenador del Rebaño Sagrado se expresó públicamente por primera vez antes de firmar oficialmente con Boca Juniors.

El ciclo de Fernando Gago en Chivas ya es una historia concluida. El Guadalajara disputó este domingo el Clásico Nacional ante América en Houston y el entrenador argentino ya no estuvo presente; quien dirigió al Rebaño fue Arturo Ortega.

Fernando Gago rescindió su vínculo con Chivas luego de haber disputado 38 partidos con el Guadalajara. El DT argentino ganó 17 juegos, empató 9 y perdió 12 con el Rebaño Sagrado.

Este lunes Fernando Gago será presentado oficialmente en Boca Juniors. En las primeras horas de este domingo, se viralizaron imágenes del DT argentino en el aeropuerto a punto de tomar un vuelo para regresar a su país.

En ese momento, Fernando Gago manifestó su deseo de no hablar públicamente ante los medios mexicanos. No obstante, cuando llegó a la Argentina en las últimas horas del domingo, el ex técnico de Chivas sí tomó la palabra con los periodistas argentinos.

¿Qué dijo Fernando Gago en su arribo a la Argentina?

Luego de poner un pie en suelo argentino, Fernando Gago habló de su llegada a Boca Juniors: “Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Les voy a ser corto y sincero, mañana vamos a tener tiempo para hablar en la conferencia“, dijo en un principio el DT argentino.

“Le agradezco mucho al hincha de Boca por todo el cariño que recibí en estos días. Vuelvo a casa“, expresó Fernando Gago, quien será presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors este lunes.

De esta manera, y después de toda la polémica alrededor de Fernando Gago por sus declaraciones en Chivas, su historia en el Guadalajara llegó al capítulo final. Ahora el Rebaño deberá confirmar a su nuevo entrenador, mientras que el técnico argentino comenzará su ciclo en Boca Juniors.