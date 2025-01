El Santos Laguna de Fernando Ortiz debutó con una derrota en el Clausura 2025. Los Guerreros se presentaron este sábado en el Estadio Akron y cayeron por 1-0 contra Chivas debido al gol de Roberto Alvarado en la segunda mitad del encuentro.

Este fue el primer partido de los Laguneros con Fernando Ortiz al mando. Después de varias semanas de trabajo y de la llegada de algunos refuerzos, Santos Laguna no tuvo un buen comienzo. Y eso es lo que recalcó el técnico argentino luego de la derrota.

“Si bien es un resultado que a nadie le gusta perder, hay un descontento general. Las primeras fechas de toda Liga es así, adrenalina pura, todos quieren mejorar. Me quedo con actitudes del equipo que quiero ver”, manifestó en primera medida el Tano Ortiz.

“Si bien no me gusta en ciertos puntos y no es el equipo que me gustaría ver, habrá que trabajar, será una palabra reiterada, pero hay que trabajar”, reconoció el técnico de Santos Laguna. Asimismo, el Tano Ortiz confesó que todavía tienen la intención de sumar más refuerzos.

Santos Laguna perdió en su debut en el Clausura 2025 (Getty Images)

“Es algo que seguimos hablando con la directiva. Yo nunca cierro la puerta sabiendo que aún está el mercado de pase abierto. Pero también cuento con esta plantilla para trabajar y esperemos poder sacar el máximo jugo, como se dice, de estos jugadores”, comentó el entrenador argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna?

Luego de la derrota ante Chivas, el próximo partido de Santos Laguna será el lunes 20 de enero ante Pachuca por la Jornada 2 del Clausura 2025. Los Laguneros volverán a jugar como visitante, en este caso ante los Tuzos, en un encuentro que comenzará a las 19:00hs.