Y un día habló Checo Pérez. Red Bull Racing dio por finalizado el contrato de Sergio en diciembre de 2024 y desde entonces el futuro del oriundo de Guadalajara ha sido una completa incógnita. Su padre, Antonio, había adelantado que se trataba de un retiro de la Fórmula 1, pero en las últimas horas el tapatío reveló cuáles son sus verdaderos planes en el Gran Circo y hasta puso fecha para tomar una decisión.

Puntualmente, Checo fue consultado por su futuro en la Feria de León y por fin dio una respuesta al respecto. “Las cosas vendrán a su tiempo. En los próximos 6 meses tomaré una decisión de lo que viene para mi carrera”, comenzó adelantando Pérez sobre los pasos a seguir ahora que quedó como agente libre a meses del comienzo de la temporada de 2025.

Checo Pérez habló por primera vez tras su salida de Red Bull Racing (GETTY IMAGES)

Por otro lado, dejó en claro que no se retira de la F1 y que regresar a la Máxima está entre sus posibilidades: “Estoy totalmente feliz y ya volveré a la Fórmula 1 si es lo que me hace más feliz”. Asimismo, Checo completó: “Lo importante es que nunca me he dado por vencido. Siempre que pasaba algo difícil en mi carrera venían cosas mejores y eso era porque nunca me daba por vencido, nunca me rendía”.

Checo Pérez quiere disfrutar con su familia

El plazo de seis meses para tomar una decisión puede parecer demasiado para los aficionados de Sergio, pero él mismo explica que esto tiene que ver con las ganas que tiene de disfrutar tiempo con sus seres queridos. “Tengo mucha ilusión de lo que viene este año y estoy muy tranquilo y muy contento. Estoy disfrutando mucho a mis hijos, mi familia, a mis amigos. Por fin voy a viajar, porque en estos años recorrí todo el mundo, pero sin conocerlo”, aseguró.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su última carrera con Red Bull Racing?

Por desgracia, la despedida del piloto mexicano de la Fórmula 1 fue por la puerta de atrás. Si bien logró avanzar a Q3 en la clasificación y largó 10° en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, tuvo que abandonar luego de tan solo dos vueltas por un toque de Valtteri Bottas que terminó de estropear su motor. Checo fue uno de los cuatro pilotos que no pudo terminar la carrera y así se terminó su etapa en Red Bull Racing.

