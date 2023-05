Luego de caer derrotados en las semifinales del Clausura 2023 frente a Tigres, la directiva del club informó que Víctor Vucetich no iba a continuar siendo el entrenador de Monterrey. Si bien el experimentado técnico tenía contrato hasta diciembre, tomaron la decisión de no contar más con sus servicios. Por lo tanto, la intención es hacer un lavado de cara para el Apertura 2023.

No pasaron muchos días para que se confirmara la llegada de Fernando Ortiz, quien había decidido no seguir en América. Aún así, el entrenador argentino dejó una gran imagen en la liga y pretende hacer un enorme trabajo en Rayados. No hay dudas de que será un desafío muy importante, considerando que hay muchas expectativas a su alrededor.

¿Cuántos años de contrato tiene Fernando Ortiz en Monterrey?

Según reveló César Merlo, el ‘Tano’ llegó a un acuerdo con Monterrey por un contrato de 1 año, aunque existe la posibilidad de que se renueve automáticamente por otro más en caso de que ambas partes estén de acuerdo. Por lo tanto, hay un voto de confianza muy interesante para el entrenador argentino.

Lo cierto es que Rayados viene de hacer una fase regular impresionante en el Clausura 2023, y terminaron cayendo frente a Tigres por detalles. Entonces, se espera que sean uno de los grandes candidatos para el siguiente campeonato. Aún así, se espera que hayan algunos cambios en la plantilla para que Ortiz pueda imponer su estilo de juego.

Uno de los futbolista que quiere Monterrey es Diego Valdés, quien mostró uno de sus mejores rendimientos en la última temporada gracias a Fernando Ortiz. Es evidente que no se trata de un fichaje sencillo, pero la intención del club es hacer un esfuerzo por contratarlo. Otros nombres que interesan son Juan Brunetta y Ozziel Herrera.