Con el fin de mejorar lo realizado en la temporada anterior, Necaxa apostó fuerte en este mercado de pases. Primero cerraron a su nuevo entrenador, Martín Varini, y luego reforzaron el plantel con fichajes que buscan darle un salto de calidad al equipo.

Sin embargo, los Rayos no se conforman con lo ya conseguido y en las últimas horas avanzaron por otro futbolista más para fortalecer su mediocampo. La intención es mantener el impulso competitivo y aspirar a pelear de igual a igual en el Torneo Clausura 2026.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo en Súperdeportivo, Necaxa tiene en la mira a Javier Ruiz, mediocampista de Independiente, y ya ofertaron 1,5 millones de dólares por el 50% de su ficha. El club busca cerrar cuanto antes la operación para contar con el jugador en los próximos partidos.

La carrera de Javier Ruiz

25/26 – 31/12/2025 – Barracas → Independiente (Argentina) – Fin de cesión

– 31/12/2025 – Barracas → Independiente (Argentina) – Fin de cesión 24/25 – 04/09/2024 – Independiente → Barracas (Argentina) Cesión

– 04/09/2024 – Independiente → Barracas (Argentina) Cesión 23/24 – 01/01/2024 – Independiente II → Independiente (Argentina)

– 01/01/2024 – Independiente II → Independiente (Argentina) 22/23 – 01/01/2023 – Independiente U20 → Independiente II (Argentina)

¿Cuándo vuelve a jugar Necaxa?

En cuanto al calendario, Necaxa disputará la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 este próximo sábado cuando visite al América en un partido durísimo en el Estadio Ciudad de los Deportes, con inicio programado desde las 16:00 hs de la CDMX.

