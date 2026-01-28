Es tendencia:
Fichajes Clausura 2026: Necaxa ofertó 1,5 millones por figura del futbol argentino

Los Rayos quieren seguir reforzándose en este mercado de pases y apuntaron nuevamente a un futbolista que se encuentra en Argentina.

Por Ramiro Canessa

Martin Varini quiere otro fichaje en Necaxa.
© Getty ImagesMartin Varini quiere otro fichaje en Necaxa.

Con el fin de mejorar lo realizado en la temporada anterior, Necaxa apostó fuerte en este mercado de pases. Primero cerraron a su nuevo entrenador, Martín Varini, y luego reforzaron el plantel con fichajes que buscan darle un salto de calidad al equipo.

Sin embargo, los Rayos no se conforman con lo ya conseguido y en las últimas horas avanzaron por otro futbolista más para fortalecer su mediocampo. La intención es mantener el impulso competitivo y aspirar a pelear de igual a igual en el Torneo Clausura 2026.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo en Súperdeportivo, Necaxa tiene en la mira a Javier Ruiz, mediocampista de Independiente, y ya ofertaron 1,5 millones de dólares por el 50% de su ficha. El club busca cerrar cuanto antes la operación para contar con el jugador en los próximos partidos.

La carrera de Javier Ruiz

  • 25/26 – 31/12/2025 – Barracas → Independiente (Argentina) – Fin de cesión
  • 24/25 – 04/09/2024 – Independiente → Barracas (Argentina) Cesión
  • 23/24 – 01/01/2024 – Independiente II → Independiente (Argentina)
  • 22/23 – 01/01/2023 – Independiente U20 → Independiente II (Argentina)

¿Cuándo vuelve a jugar Necaxa?

En cuanto al calendario, Necaxa disputará la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 este próximo sábado cuando visite al América en un partido durísimo en el Estadio Ciudad de los Deportes, con inicio programado desde las 16:00 hs de la CDMX.

En sintesis

  • Necaxa ofertó 1,5 millones de dólares por el 50% de la ficha de Javier Ruiz.
  • El mediocampista Javier Ruiz regresó a Independiente tras una cesión en Barracas Central.
  • Necaxa enfrenta al América el sábado a las 16:00 hs en el Estadio Ciudad de los Deportes.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
