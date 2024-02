Tras la victoria trascendental en el Clásico Joven ante Cruz Azul, el murmullo en torno a la temporada del Club América bajó y cambió por completo el panorama, con los puestos escalados en el Clausura 2024, que los dejaron muy cerca de la cima.

Sobre esto se expresó el goleador Henry Martin, quien conversó mano a mano con el programa ‘Línea de 4’ de la señal de TUDN, luego del triunfo en el Azteca ante la Máquina Cementera.

El atacante aprovechó la ocasión para ponerle paños fríos a los rumores sobre una crisis que se había instalado en algunos medios, luego de una serie de irregulares resultados; y desmintió totalmente que eso sea cierto de cualquiera manera.

“Este nuevo torneo recién está empezando el campeonato, veníamos de no hacer pretemporada, de apenas estar acomodándose, muchos lesionados, muchos enfermos… Pero no pueden hablar de mini-crisis, sólo un partido partido perdido, por no ganarle a Mazatlán en su casa, un rival que está jugando muy bien a diferencia de los torneos pasados”, afirmó el delantero, refiriéndose a los juegos anteriores por Liga MX, donde América venía de ganar apenas uno de los últimos cinco.

Por otra parte, el experimentado futbolista reconoció que en otros momentos sí hubo algún quiebre o conflicto en la institución mientras él estuvo presente, pero no en esta ocasión. “En América hubieron crisis, claro, como en cualquier equipo, pero ya las hemos superado hace rato, el torneo pasado quedó demostrado. Hemos venido de varios torneos llegando a semifinales, cuartos, que quizás nos había faltado un poquito más de punch, pero lo tuvimos el torneo pasado con el título”, agregó el artillero que no atraviesa su mejor semestre pero que igual es un referente para la plantilla.

El goleador resaltó también la importancia de lo fuerte que se hizo el equipo ante lo que se decía del lado de afuera y cómo se sobrepusieron a la adversidad. “Sabemos cómo es la prensa, la gente, que ante cualquier cosita van a venir a darnos con todo; pero lo importante es que a nosotros no nos desestabilice aquí dentro de la cancha, eso es lo más importante”, destacó el delantero.

El jugador de 31 años y gran trayectoria remarcó que el triunfo ante Cruz Azul en el clásico le fue de utilidad al grupo para ‘callar’ o desmentir cualquier conflicto por el cual pudiese estar pasando el equipo: “Nosotros sabíamos que no había una crisis, sabíamos que era cuestión de tiempo, de trabajo, pero afuera de lo que es el Nido se habla mucho; entonces a nosotros nos sirve como un golpe de autoridad a ver ya, ahí está, vamos a seguir trabajando y haciendo lo nuestro, déjennos trabajar tranquilos”.

Encuesta ¿Qué versión crees en esta historia con el Club América? ¿Qué versión crees en esta historia con el Club América? YA VOTARON 0 PERSONAS

Finalmente, Henry Martin hizo mención a lo positivo de haber obtenido tal resultado a días de una seguidilla de más clásicos, y aclaró los objetivos para lo que viene por delante. “El equipo está muy contento, creo que necesitábamos este triunfo y dar este golpe de autoridad; porque se venía hablando mucho de lo que nos estaba pasando, de que no estábamos bien… Pero esto es América, así es esto. Te puede ir mal en un partido, pero después vienen los clásicos y los tienes que ganar sí o sí; no hay más allá”, concluyó en la entrevista.