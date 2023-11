Marcel Ruiz, una de las grandes figuras del Toluca FC en el torneo Apertura 2023 pese a la mala campaña del equipo, es buscado por varios clubes. Ante esto, los Diablos Rojos decidieron ponerle precio a la salida de su estrella.

Posiblemente, el elenco que más interesado esté en hacerse con los servicios de Ruiz son las Chivas del Guadalajara. El team de Veljko Paunovic lo tiene como prioridad para reforzarse pensando en el torneo Clausura 2024. Y esto, en Toluca lo saben.

Por esta misma razón, sumado a que se rumora que un equipo de la Primera División de Portugal también lo buscaría, los Diablos ya le han hecho saber a todos por cuánto dinero están dispuestos a vender a su estrella.

En las últimas horas, el periodista Jesús Hernández informó en uno de sus reportes qué pedirán por la ficha de Marcel Ruiz para transferirlo en el mercado de transferencias invernal.

¿Qué pide Toluca por Marcel Ruiz?

Jesús Hernández comunicó: “En Toluca no están interesados en ponerlo a la venta. No lo quieren intercambiar, ni traspasar. Sin embargo, pedirían una cifra de más de seis millones por Marcel Ruiz“.

Por otra parte, dio novedades sobre el entorno del Rebaño Sagrado: “De parte de Chivas me dicen que no hay un ofrecimiento formal. Sí que Ruiz interesa, pero todavía no han avanzado por él“.

De esta manera, siguiendo con las informaciones que otorgó Hernández, por el momento todo está frío. Lo que sí está claro es que Chivas o cualquier otro club que busque al jugador de 23 años deberá hacer una gran inversión económica para convencer a los Diablos Rojos.

Los números de Marcel Ruiz

En el Apertura 2023, Ruiz jugó en 15 de los 17 partidos que afrontó el Toluca. En ellos, convirtió apenas un gol pero entregó cuatro asistencias. Además, fue amonestado tres veces. En toda su etapa dentro del equipo, desde julio del 2022 hasta la actualidad, lleva jugados 59 cotejos, con ocho goles y siete pases gol.