El futbolista colombiano fue suspendido por Santo Laguna y no se puede entrenar en sus instalaciones.

El torneo Clausura 2024 no comenzó de la mejor manera para Harold Preciado, el futbolista dio positivo de doping, hecho que motivo a una suspensión por parte de Santos Laguna. El atacante colombiano no puede usar las instalaciones del club lagunero mientras se resuelva su situación. De momento no hay novedades en el caso, pero sí de su presente.

Recordemos que desde la Comisión Nacional Antidopaje aún no ha salido el veredicto definitivo de los resultados de la segunda muestra presentada. De acuerdo a la información del periodista colombiano Andrés Muñoz, Harold Preciado se ha estado entrenado en uno de los equipos grandes de Colombia.

¿En qué club se entrena Harold Preciado?

El atacante de Santos ha decidido regresar a su país mientras se resuelve su situación. En suelo cafetero encontró contención y un lugar donde mantenerse activo con sus entrenamientos. De acuerdo a lo revelado por Andrés Muñoz, Harold Preciado ha estado presente en las instalaciones del Deportivo Cali.

Cabe destacar que el futbolista surgió de las fuerzas básicas de equipo azucarero y fue allí donde tuvo su debut como profesional. Preciado ha sido visto en varias ocasiones en el complejo de Pance, donde se encuentra el centro de entrenamiento del Deportivo Cali.

Harold Preciado, ¿continuará en Santos?

Mientras el futbolista se encuentra en su país, cerca de su gente y continuando con sus entrenamientos, la situación en México está un tanto complicada. La Comisión Nacional Antidopaje solicitó la apertura de un expediente para tratar el caso del futbolista colombiano, esto hace crecer las especulaciones sobre su futuro.

Ha habido varias versiones con relación a su posible salida de Santos Laguna. Preciado tiene contrato con el club de la Comarca hasta diciembre de este año, pero si la situación no se resuelve favorable para el futbolista, es posible que no continúa en el verdiblanco. De momento no ha habido movimientos en cuanta a la investigación.