Antes de regresar a México para comenzar los trabajos de pretemporada, Lisandro Magallán platicó con la prensa argentina respecto a su presente en Pumas UNAM, y lo que tiene en mente para su futuro a corto y largo plazo, dejando interesantes revelaciones que sorprendieron a todos.

El capitán de los ‘Universitarios’, que se convirtió en un bastión de la defensa auriazul, confesó que a sus 30 años ya ha comenzado a pensar en el día de mañana a su profesión, y de las ocupaciones que tendrá cuando deje de jugar al futbol, su gran pasión.

“Yo ya estoy grande para lo que es la edad del futbolista y ya tengo que empezar a proyectar lo que va a venir después, porque claramente el fútbol es la parte más importante de mi vida pero al mismo tiempo tengo y quiero proyectar otras cosas”, advirtió Magallán en conversación con el programa ‘Sports Center’ de la pantalla internacional de ESPN.

En este sentido, el zaguero reconoció que, lejos de lo que suele hacer el jugador tradicional tras su retiro, él no piensa en trabajar en el futbol cuando le ponga fin a su carrera: está estudiando abogacía y quiere trabajar en “La Casa de Maga”, la cadena gastronómica familiar que hace años sostienen sus seres queridos más cercanos.

“Esto de las panaderías es de la familia, y quiero estar pero hoy no estoy, estoy lejos y acompañando sentimentalmente. Pero el día de mañana me gustaría estar y ver si puedo colaborar con este proyecto y sueño familiar, y seguir creciendo en esto de las medialunas“, expresó el central, que llamó la atención de todos los presentes en el estudio de TV durante la entrevista televisiva.

El defensor contó en la nota que se encuentra en el tramo final de la cursada de Derecho, y que pronto retomará la misma buscando recibirse. “El hecho de estar lejos de Argentina me dificultó avanzar en el estudio, pero quedan 12 materias, estoy muy cerca, tengo más de la mitad de la carrera hecha“, agregó Lisandro en el programa de la señal de Disney.

Lisandro Magallán y su futuro en Pumas UNAM:

El zaguero auriazul confirmó que continuará en los ‘Felinos’ por lo menos una temporada más, que es lo que le dura su presente vínculo. “Estoy muy cómodo acá, me queda un año de contrato con Pumas y con el club tenemos objetivos que coinciden: el club quiere competir y yo quiero competir, el club quiere un equipo que se entrene para ganar y estar ahí arriba y yo también”, sostuvo el argentino, con una sonrisa de oreja a oreja.

Los periodistas que protagonizaron la charla consultaron al defensa sobre un regreso a Boca Juniors, donde se formó, pero se mantuvo en su postura. “Hoy por hoy estoy en Pumas y sería inapropiado hablar de otro club o de una posible salida, estoy bien acá. En el fútbol es difícil planificar, pero sí es cierto que me gustaría que mi carrera termine en Argentina porque a partir de ahí proyectaría esas cosas personales en el país”, afirmó el central titular de los Universitarios.

Lisandro Magallán, un bastión en la defensa de Pumas UNAM [Foto: Getty Images]

Lisandro Magallán, elogioso con México y la Liga MX:

El capitán de Pumas se explayó sobre sus sensaciones al pisar suelo tricolor luego de su paso por Países Bajos, y mostró su sorpresa para bien por lo vivido: “Encontré una liga muy buena, fue un cambio grande en mi vida dejar Europa y la elite y empezar una vida nueva en otro país, con otra gente, otra cultura, pero me han recibido muy bien, y encontré un país con una cultura riquísima y una sociedad muy amable“.

Por último, también hubo palabras para el club que le dio la confianza y lo fichó tras ponerle punto final a su período en el Viejo Continente. “Pumas es un club muy bueno, un grande de México, con gente espectacular; me siento importante dentro del vestuario con el rol que me han dado con mis compañeros y además con la posibilidad de jugar que es lo que más me gusta, estoy muy contento“, concluyó Magallán, que en las próximas horas regresará al país.