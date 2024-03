En una entrevista a Mediotiempo, Jhon Murillo recordó su infancia en Venezuela y reveló que tuvo que trabajar con su madre mientras perseguía el sueño de ser futbolista profesional. El jugador, que arribó a Atlas en principios de año, contó cómo fue su vida antes de llegar al futbol mexicano.

El pasado de Jhon Murillo en Venezuela

Jhon Murillo relató que ayudaba a su madre en el restaurante de ella, si bien no era el encargado de preparar los platillos ni atender las mesas, sí se sentía útil lavando con otra actividad. El negocio familiar se componía de su madre, quien era la cocinera; su hermana, encargada de atender y cobrar y él de estar en la cocina lavando platos.

“Mi mamá trabajaba en eso y me ayudaba, ya que yo jugando profesional no ganaba nada y ella siempre me ayudó. Por eso estoy súper agradecido con ella”, relató Murillo. El futbolista de 28 años no se avergüenza de lo que tocó afrontar en sus inicios como jugador profesional en Venezuela.

“Yo trabajé junto con ella. Era muy penoso a la hora de atender a las personas, prefería quedarme en la cocina lavando los platos. Mi hermano se encargaba de las cuestas y yo prefería lavar los platos”. Jhon Murillo no olvida sus inicios y se siente orgulloso de lo que le tocó afrontar con su familia.

El salto de Murillo, de lavar platos a ser futbolista profesional

A pesar de su corta edad, Jhon Murillo tiene un largo recorrido por el fútbol. Surgió del Zamora de Venezuela, donde hizo sus primeras armas como profesional. Luego de tres años le llegó la aventura del futbol europeo. En 2015 pasó al Benfica de Portugal, dónde fue cedido al Tondela y luego al Kasimpasa de Turquía.

En el año 2022, Murillo llegó a la Liga MX, Atlético San Luis compró su fija en 600 mil dólares y tras disputar dos temporadas con el equipo potosino, arribó al Atlas, donde busca consagrarse. El futbolista tiene contrato con la Academia hasta diciembre de este año y quiere renovar su vínculo con el equipo.

El presente no está siendo el mejor ni para Murillo ni para Atlas, el equipo tapatío no ha encontrado una buena versión en el Clausura 2024 y pena en los últimos lugares de la clasificación. El equipo hace siete juegos que no gana y ve complicada su participación en la Liguilla.