Este sábado por la tarde-noche tendrá lugar un encuentro que nadie puede perderse: Toluca recibirá a Cruz Azul en el Estadio Nemesio Díez, por la Jornada 17 del Clausura 2024, en un enfrentamiento lleno de condimentos y que ha tenido una previa muy caliente.

Como para encender aún más la antesala del compromiso, el jugador elegido para la rueda de prensa de esta semana ha sido Juan Escobar, zaguero central de los ‘Diablos’ y fichaje que llegó en el último mercado… desde Cruz Azul, en una transferencia muy discutida.

“Es un partido especial porque me va a tocar enfrentar a mi ex equipo, espero estar a la altura, ojalá sea un buen espectáculo, va a ser un lindo y duro partido de Liguilla”, afirmó el paraguayo, ya ansioso por su primer cruce contra sus antiguos compañeros por Liga MX.

El defensa fue consultado, justamente, sobre su debatida salida de La Máquina y no dudó. “Prefiero no tocar ese tema, fue una decisión con mi familia y no me arrepiento; hoy estoy contento acá, feliz de estar”, respondió Escobar que esquivó la pregunta y optó por no polemizar, pese al recuerdo de aquella discusión con Martín Anselmi.

Juan Escobar será titular en el cierre de la fase regular [Foto: Getty]

El central del Toluca reveló la postura que tomará el conjunto escarlata en el ‘Infierno’ ante su afición. “Vamos a salir a pelear, obviamente queremos terminar primeros, y vamos a salir a jugar sin miedo como siempre; ojalá se den los resultados y quedemos ahí arriba”, sentenció el guaraní en conversación con los medios presentes.

Por último, Juan Escobar elogió el gran semestre de Cruz Azul, el inmediato perseguidor de los Diablos en la tabla, pero se mostró optimista en lograr un triunfo: “Es un equipo fuerte, que está jugando bien, pero vamos a hacer el trabajo del Profe Paiva y sacar un resultado lindo en casa“.

‘Diablos Rojos’ y ‘Cementeros’, con Escobar desde el arranque en el local, se verán las caras este sábado 27 de abril, desde el Estadio Nemesio Díez de Toluca, a partir de las 19.00 horas, en el marco de la 17° jornada del Clausura 2024 de la Liga MX.