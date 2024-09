Santos Laguna volvió a sufrir un traspié en el Apertura 2024. Los Guerreros cayeron por 3-1 ante Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez por la décima fecha de la Liga MX, torneo en el que acumularon su sexta derrota.

Tras el encuentro, Ignacio Ambriz habló ante los medios de comunicación y realizó una fuerte crítica contra sus futbolistas. Al respecto, el timonel del equipo albiverde cuestionó lo mostrado por el equipo en la segunda mitad, en la cual sufrieron la remontada de los potosinos tras haberse ido en ventaja al entretiempo.

ver también ¡Inicia una nueva era! El importante cambio que tendrá el estadio de Santos Laguna y sorprende

La palabra de Ignacio Ambriz

“El partido lo llevo a un primer tiempo muy bueno de nuestra parte. En el segundo tiempo fuimos un desastre, después del empate de ellos me quedé sorprendido de cómo nos fuimos cayendo poco a poco. Al final seguimos cometiendo errores, tampoco le voy a quitar mérito a San Luis”, manifestó el timonel de Santos Laguna.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el ex entrenador del América, Chivas y Toluca, entre otros, agregó: “Te puedes equivocar, lo que no me entra en la cabeza es por qué agachan la cabeza. Lastimosamente cada error nuestro termina en un gol en contra”.

Nacho Ambriz aseguró que su equipo fue “un desastre” en el segundo tiempo del partido ante Atlético de San Luis. (Imago)

Finalmente, insistió en remarcar el déficit que presentó Santos Laguna en el segundo tiempo y dijo que la juventud del equipo -los Guerreros tienen una media de edad en su plantilla de 25,6 años- no debería afectar en la parte anímica y mental.

Publicidad

Publicidad

“Yo rescato el primer tiempo. Del segundo tiempo, nada rescatable. Son jóvenes, pero no me pueden agachar la cabeza cuando cometen un error. Terminas perdiendo un partido que era saber aguantarles; el equipo no tuvo reacción”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna?

El próximo partido de Santos Laguna se llevará a cabo el domingo 6 de octubre en el TSM Corona. Allí, los de Torreón recibirán a FC Juárez por la undécima fecha de la Liga MX.