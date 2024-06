La salida de Robert Dante Siboldi de Tigres UANL ya es un hecho. El entrenador uruguayo, que había desembarcado en Nuevo León en abril del 2023, no seguirá conduciendo los destinos del equipo felino luego de que la directiva decidiera no renovar su contrato.

Vale destacar que, de acuerdo al periodista Carlos Ponce de León, la decisión se basó en algunos “malos manejos” por parte del charrúa mientras que los propios directivos también estarían acusando al DT nada menos que de vender la serie de cuartos de final ante Rayados.

Robert Dante Siboldi fue cesado de su cargo por la directiva de Tigres UANL. (Imago)

Las redes sociales de la institución hicieron oficial el alejamiento del charrúa con un escueto comunicado que rápidamente se llenó de comentarios por parte de los aficionados auriazules.

En este caso, la opinión de los usuarios estuvo dividida: mientras que algunos se mostraron incrédulos con el hecho de no renovarle a un entrenador que ganó tres campeonatos en Tigres, otros criticaron al uruguayo y coincidieron con la medida adoptada.

La opinión de los aficionados

Entre la inmensa variedad de puntos de vista, algunos mensajes a favor del ahora ex técnico de Tigres decían: “Tienen que dar explicación del por qué no le renovaron. Es un técnico que en tres torneos llegó a dos finales. ¿Cómo no le vas a renovar?” y “Lo ganado no se borra, gracias @lossiboldis, cuando más te necesitamos, estuviste”.

Sin embargo, algunos de los disconformes con Siboldi expresaron: “Yo también hubiese actuado de la misma forma que la directiva si me hubieran hecho lo que hizo @lossiboldis en una eliminatoria” y “mostraste infidelidad al club que te abrió las puertas”.