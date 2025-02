Tras un inicio de temporada con altibajos, Real Madrid volvió a ser ese temerario oponente para sus rivales, y se metió de lleno en la pelea por la triple corona. El equipo de Carlo Ancelotti comenzó a llenar las expectativas de los fanáticos y a ilusionar a la afición con la posibilidad de volver a ganar todo lo que juega.

En poco tiempo, el ‘Merengue’ se prendió en la disputa por la Liga Española (se posicionó segundo detrás de Barcelona), clasificó a las semifinales de la Copa del Rey (se medirá ni más ni menos que al Atlético Madrid) y dejó atrás el peligro de eliminación tempranera al avanzar a octavos de final de la Champions League (aguarda conocer a su próximo contrincante).

En este contexto favorable, uno de los que sacó pecho por el buen presente del Real Madrid fue Jude Bellingham, una de las principales estrellas y más recientes fichajes de la Casablanca, que destacó la labor colectiva de todo el equipo para revertir varios resultados adversos, dar vuelta la página y volver a colocar a la institución en los primeros planos.

Dentro de su exposición, el volante de la Selección de Inglaterra se tomó un momento para resaltar a un compañero puntual, y reconoció cuál es el jugador más “infravalorado” del Real Madrid, ese futbolista que siempre rinde pero que quizás no es de los de mayor ‘prensa’ o de los más carismáticos que entran en el bolsillo del aficionado.

“Rodrygo está completamente menospreciado; para mí, es el jugador más talentoso del plantel”, confesó Jude Bellingham en una fructuosa entrevista con Thierry Henry para la plataforma oficial de la UEFA Champions League. El mediocampista británico admitió estar anonadado por el brasileño de 24 años.

Jude Bellingham con su amigo Rodrygo [Foto: Getty Images]

Bellingham se explayó en torno al crack surgido en Santos, que ya lleva 67 goles y 49 asistencias en 251 partidos como futbolista de la Casablanca. “Lo que Rodrygo hace, lo que se sacrifica, lo que juega… trato de hacer lo que él hace y se me tuercen los tobillos. Además, no se queja nunca aunque no lo pongan en su posición natural y siempre rinde, siempre se sacrifica por el equipo”, agregó el inglés, que fue respaldado por la leyenda francesa en su punto de vista durante la nota televisiva.

