Rayados ha protagonizado un mercado de fichajes movido, aunque el mismo no ha finalizado ni mucho menos. Tal es así que el nombre de Orbelín Pineda lleva varias semanas siendo el eje de los rumores. Resulta que, pese a las constantes negociaciones, la operación aún no está cerrada.

Durante la Copa América 2024, se conoció que Monterrey buscaba el fichaje del mediocampista. De hecho, hubo una primera oferta formal, la cual fue rechazada por AEK Atenas, el dueño de su ficha. Sin embargo, la directiva albiazul no desistió, y continuó manteniendo las pláticas.

Tal es así que Rayados continuó negociando la llegada de Orbelín, y logró importantes avances para lograr su fichaje. No obstante, un detalle no menor es que, pese a la insistencia, aún no hay acuerdo final, aunque ello tiene una explicación.

Cómo van las negociaciones de Rayados por Orbelín Pineda

A pesar de las especulaciones, la no llegada de Orbelín Pineda a Rayados, hasta ahora, tiene una explicación. Resulta que AEK Atenas estuvo de viaje en Chipre como parte de su pretemporada. Allí asistieron el futbolista mexicano, como así también directivos del club griego.

Es por eso que las negociaciones entre AEK y Rayados quedaron en pausa por algunos días. Sin embargo, la buena noticia para Monterrey es que las pláticas continuarán a la brevedad, y ya está todo encaminado para que el futbolista de la Selección Mexicana llegue al conjunto regio.

¿Cuánto vale Orbelín Pineda?

De acuerdo al sitio Transfermarkt, Orbelín tiene un valor de mercado de 7 millones de euros. Sin embargo, desde AEK Atenas dejaron claro que esperan recibir un monto mayor al mencionado, por lo que Rayados tendrá que hacer una importante inversión.

