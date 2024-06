El mundo de los Felinos se revolucionó este martes con la noticia de la salida de Robert Siboldi del club, cuando nada parecía indicar que Tigres UANL no le renovaría su contrato al entrenador.

Sin embargo, esto no ocurrió y el club auriazul ya anunció oficialmente a través de sus redes sociales que no le extendió el vínculo a Robert Siboldi. “No me quisieron renovar”, reveló el DT uruguayo a SuperDeportivo.

Muchos aficionados no entienden qué es lo que ocurrió y por eso se expresaron en la publicación que realizó Tigres en la que anunció la salida de Robert Siboldi. La gran mayoría se mostraron descontentos con la decisión del club.

El elegido de la afición de Tigres UANL para reemplazar a Robert Siboldi

Sin embargo, muchos otros aficionados también dieron su opinión y respondieron la publicación con el entrenador que les gustaría que reemplace a Robert Siboldi en Tigres.

El nombre que más apareció entre las respuestas de la afición fue el de Guillermo Almada, quien hace unos días fue campeón de la Concachampions con Pachuca. Antes de dirigir a los Tuzos, el entrenador uruguayo estuvo en Santos Laguna.

Guillermo Almada parecería ser el favorito de la afición de Tigres, pero no es sencilla su salida de Pachuca teniendo en cuenta que tiene contrato con los Tuzos hasta diciembre de 2026.

Otro de los nombres que surgieron fueron el de Marcelo Gallardo, quien actualmente está libre tras su paso por el Al Ittihad, o el de Tuca Ferretti, una leyenda del club y quien logró 10 títulos con Tigres.

Guillermo Almada es el elegido de la afición para reemplazar a Robert Siboldi (Imago)

La directiva auriazul no puede esperar mucho tiempo para elegir al reemplazante de Robert Siboldi, porque Tigres ya comenzó la pretemporada y necesita que el nuevo técnico tenga tiempo para conocer y entrenar a los futbolistas antes de que comience la temporada.