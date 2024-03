Uno de los encuentros más atractivos de la jornada 10 del Clausura 2024 fue, sin duda alguna, el Cruz Azul vs. Chivas. Pero más allá de lo que ocurrió en el terreno de juego, instantes antes de que rodara el balón, aficionados de ambos equipos protagonizaron una fuerte pelea, y los videos de la misma se volvieron virales.

Adentro del campo, los de Martín Anselmi dieron un golpe de autoridad y superaron a los de Fernando Gago por 3 a 0. Por tal motivo, toda la parcialidad de La Máquina tuvo el privilegio de festejar lo hecho por el equipo en el Estadio Azteca.

Sin embargo, la realidad es que no todos los cementeros tuvieron una jornada ideal. Eso se debe a que hubo un grupo puntual de ellos que sufrió un ataque en el Periférico. No obstante, las imágenes del mismo no se hicieron conocidas hasta después del enfrentamiento.

La pelea entre aficionados de Cruz Azul y Chivas en la previa al juego

Resulta que un grupo de simpatizantes del Rebaño Sagrado interceptó un bus en el que viajaban seguidores de La Máquina. Con palos y piedras, este grupo de aficionados de Chivas destruyó el vehículo y le hizo pasar un pésimo momento a quienes viajaban en el mismo.

Finalmente, todo concluyó cuando la policía llegó al lugar para calmar las cosas. Sin embargo, lo cierto es que dicho grupo de simpatizantes de Cruz Azul tuvieron que atravesar un angustiante momento en la previa al juego de este sábado en el Estadio Azteca.

No obstante, este no fue el único suceso de violencia, sino que también hubo golpes y corridas. Sin lugar a dudas, el operativo policial sufrió una falla, y la violencia se hizo presente una vez más en el fútbol mexicano.