Posibles alineaciones confirmadas de Atlas vs. Querétaro por el Clausura 2024 de la Liga MX

Atlas lleva siete juegos sin lograr una victoria y su situación en el Clausura 2024 es complicada. En la Jornada 13 se enfrenta a Querétaro que promete plantearle batalla para quedarse con los tres puntos. Beñat San José tendrá que introducir varios cambios en el once inicial.

Los Zorros están en la decimocuarta posición con apenas 10 unidades y una derrota los dejará sin chances de lograr el acceso al Play-In. Por su parte, los Gallos Blancos se sitúan en la octava posición con 17 puntos y con un triunfo se acercan a la clasificación.

Posibles alineaciones de Atlas FC vs. Querétaro

Beñat San José no podrá contar con Martín Nervo y Gaddi Aguirre. El primero vio la tarjeta roja en el duelo contra Rayados de la jornada anterior y el lateral sufrió un desgarró, estará seis semanas fuera y se perderá lo que queda del Clausura. En sus lugares ingresarán Idekel Domínguez y Carlos Robles.

Atlas FC

Camilo Vargas

Idekel Domínguez

Anderson Santamaría

Carlos Robles

Luis Reyes

Jeremy Márquez

Aldo Rocha

Reymundo Fulgencio

Mateo Aguirre

Jhon Murillo

Eduardo Aguirre

DT: Beñat San José

Querétaro viene de ganarle a Juárez 1 a 0 en la Jornada 12. Pese a lograr el triunfo en la frontera Mauro Gerk perdió a Pablo Ortíz, quien se fue expulsado y a Manzanares, por llegar a la quinta amarilla. En lugar del lateral izquierdo, el entrenador argentino introduciría a Miguel Barbieri y a Francisco Venegas en el once inicial.

Querétaro

Fernando Tapia

Francisco Venegas

Omar Mendoza

Miguel Barbieri

Emanuel Gularte

Raúl Sandoval

Federico Lértora

Kevin Escamilla

Pablo Barrera

Samuel Sosa

Facundo Batista

DT: Mauro Gerk

¿Por dónde ver el duelo Atlas vs. Querétaro?

Este domingo 31 de marzo a las 17 horas de México, Atlas recibe en el Estadio Jalisco al Querétaro, un duelo catalogado de alto riesgo por lo ocurrido hace unos años atrás en la Corregidora, se espera un fuerte operativo de seguridad.

Este juego se podrá ver en vivo a través de las plataformasde Vix y Afizzionados para todo el territorio nacional y por la señal de TUDN es los Estados Unidos.