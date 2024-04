Las alineaciones confirmadas de Santos Laguna vs. Pachuca por el Clausura 2024 de la Liga MX

Se viene la Jornada 16 del Clausura 2024 y con ella uno de los duelos más estelares de este fin de semana: Santos Laguna recibe en el Estadio Corona a Pachuca. Los Guerreros quieren contar con la racha negativa de cuatro partidos sin victorias y los Tuzos tienen como objetivo meterse en zona de clasificación directa a la Liguilla.

Santos Laguna viene de una dura derrota (2-0) en su visita a Necaxa y perdieron toda chance de poder llegar al Play-In, de esta manera el equipo de Nacho Ambriz solo le queda completar el calendario. Los Guerreros cerrarán este Clausura 2024 con dos duelos de local, el de este sábado 20 de abril a las 19:05 horas ante Los Tuzos y en de la Jornada 17 ante Atlético San Luis.

Pachuca depende de sí mismo para conseguir el pasaje directo a la Liguilla. Hasta el momento, está emplazado en la sexta posición con 25 unidades, si mete dos victorias en los juegos que quedan, logrará el objetivo. La mesa está servida, solo faltan los protagonistas, Guerreros frente a Tuzos, por la gloria.

Alineaciones de Santos Laguna vs. Pachuca

Santos quiere cerrar el Clausura 2024 con dos victorias ante su público. Para el duelo de este sábado ante Pachuca, Nacho Ambriz no realizaría variantes con respecto al equipo que cayó frente a Necaxa en la jornada anterior, se espera que Tahiel Jiménez sume sus primeros minutos en el Estadio Corona.

Santos Laguna

Carlos Acevedo

Vladimir Loroña

Matheus Dória

Burno Amione

Emmanuel Echeverría

Diego Medina

Salvador Mariscal

Aldo López

Jordan Carrillo

Santiago Muñoz

Stepheno Carrillo

DT: Ignacio Ambriz

Por el lado de Pachuca, quien no podrá estar presente es Guillermo Almada, el entrenador uruguayo se fue expulsado en el duelo contra Chivas de la jornada anterior. Para el encuentro contra Santos Laguna, el DT de los Tuzos no realizaría ninguna modificación en el once inicial y saltaría al campo con los mismos jugadores que perdieron contra el Rebaño Sagrado.

Pachuca

Carlos Moreno

Jorge Berlanga-

Gustavo Cabral

Norman Micolta

Bryan González

Pedro Pedraza

Erick Sánchez

Daniel Hernández

Nelson Deossa

Oussama Idrissi

Salomón Rondón

DT: Guillermo Almada

¿Por dónde ver el juego entre Santos Laguna vs. Pachuca?

El duelo por la Jornada 16 del Clausura 2024 entre Santos Laguna vs. Pachuca, se disputará en el Estadio Corona este sábado 20 de abril a las 19:05 horas del Centro de México. Este encuentro se podrá en todo el territorio nacional por la señal paga de ViX Premium.