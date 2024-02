"Las cosas no se hicieron mal": Gustavo Del Prete destaca su paso por Pumas UNAM

Tras un buen comienzo en su arribo a Mazatlán, el uruguayo Gustavo Del Prete se sinceró sobre su salida de Pumas UNAM este invierno y respecto a la lluvia de críticas recibidas en los últimos meses que pasó en la institución.

En conversación con la señal de Fox Sports, el atacante en principio reconoció que no estuvo a la altura estadísticamente hablando, de la inversión que el club había hecho por él. “La realidad es que en Pumas no tuve mi mejor nivel y en cuanto a goles fue lo que más me marcó”, señaló el futbolista, que en un año y medio en el equipo solo pudo aportar 7 anotaciones y 4 asistencias en 54 presentaciones.

Sin embargo, el jugador manifestó que se encuentra conforme en el balance con lo hecho en Pumas y con la consciencia limpia. “Estoy tranquilo, jugué más del 80% de los partidos con cuatro DTs diferentes, entonces las cosas no se hicieron mal”, expresó ‘Tuti’, en una declaración que dará que hablar. Pero no se equivoca: sólo se ausentó en 6 encuentros en los 21 meses que pasó en el club.

En tanto a si hubiese cambiado algo de su estadía junto a los Universitarios, el delantero de 27 años fue muy claro. “Hubiese deseado que fuera mejor, pero no me arrepiento de nada; profesionalmente fue impresionante”, sentenció el futbolista que fue cedido por una temporada a los ‘Cañoneros’.

Encuesta ¿Cuál es tu balance del paso de Gustavo Del Prete por Pumas UNAM? ¿Cuál es tu balance del paso de Gustavo Del Prete por Pumas UNAM? YA VOTARON 0 PERSONAS

Por último, Del Prete narró cómo se ha adaptado a su nueva experiencia en Mazatlán. “Estoy contento acá, encontré un club organizado, instalaciones buenas y un estadio increíble; me gustó el proyecto y estoy feliz con la oportunidad”, concluyó el uruguayo, que lleva 2 tantos en 5 encuentros desde su llegada a su nuevo equipo.