Terminó un viernes plagado de actividad, y ya toca meterse de lleno en lo que serán los enfrentamientos de este sábado. Resulta que este 9 de marzo tendremos actividad tanto en la Liga MX como así también el la Liga MX Femenil. Mira a qué hora se jugarán todos los partidos.

Habiéndose disputado los primeros tres juegos de la jornada 11 del Clausura 2024 masculino, se vienen enfrentamientos más que atractivos. Sin ir más lejos, Chivas y León abrirán el día, mientras que los juegos de Pachuca vs. Querétaro, Santos Laguna vs. Cruz Azul y América vs. Tigres le darán continuidad.

Por su parte, la Liga MX Femenil también tendrá actividad con el enfrentamiento entre Cruz Azul y Juárez. Y a diferencia de estas dos competiciones, la Liga de Expansión MX tendrá descanso este sábado, aunque sí habrá enfrentamientos este domingo.

Partidos Liga MX

Chivas vs. León, a las 17:05.



Pachuca vs. Querétaro, a las 19:00.



Santos Laguna vs. Cruz Azul, a las 19:00.



América vs. Tigres, a las 21:00.

Partidos Liga MX Femenil

Cruz Azul vs. FC Juárez, a las 12:00.

Resto del mundo

En líneas generales, no habrá actividad destacada para los mexicanos en el fútbol europeo. El Fulham de Raúl Jiménez se enfrentará a Wolverhampton, aunque el delantero no podrá estar presente por lesión. Mientras tanto, la Salernitana de Ochoa visitará a Cagliari desde las 8:00.