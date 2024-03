Ignacio Ambriz llegó a la banca de Santos Laguna en un momento complicado para el equipo de Torreón. El entrenador mexicano logró revertir esa situación y hoy Los Guerreros mantienen vivas las esperanzas de conseguir el pasaje a la postemporada.

El timonel de Santos destaca que el equipo ha recuperado el ADN Guerrero desde su llegada, pero lejos de sentirse importante, Nacho Ambriz revela que se siente valorado por tener trabajo. “Desde que comencé mi carrera en 2010, siempre he tenido trabajo. Siento que soy valorado”.

Ignacio Ambriz asumió en Santos Laguna en la Jornada 6 de la Liga MX. Los malos resultados continuaron para el equipo verdiblanco hasta que se comenzó a ver el trabajo del DT. Luego de dos caídas, llegaron tres triunfos de manera consecutiva y un empate. Hoy sueñan con la Liguilla.

Ambriz destacó el trabajo que tuvo que hacer puertas adentro para que los futbolistas se levanten anímicamente:

“Hablé lo que veía de afuera, que los veía golpeados, recibían muchos goles, las cosas no salían bien. Les dije que no me gustó que todos agacharon la cabeza y cuando pasa eso parece que ya no quieres pelear, que se da todo por perdido. Les dije que aún queda mucha liga por delante. Poco a poco vamos recuperando el ser Guerreros dentro de la cancha”.

Ignacio Ambriz