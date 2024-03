Santos Laguna aún espera por una resolución favorable por Harold Preciado, el atacante colombiano está atravesando un momento complicado tras ser suspendido por doping positivo. Ignacio Ambriz se reunió con el futbolista y contó algunos detalles de la plática.

El entrenador de Los Guerreros se refirió a la situación del goleador verdiblanco y destacó que Santos Laguna lo está apoyando en este momento. Harold Preciado está a la espera de que se revelen los resultados de la contraprueba para determinar si es culpable o no.

“Platiqué con Harold. Lo vi muy tranquilo. Me comentó que los primeros días fueron difíciles y que no podía dormir. Me senté con él, lo escuché y le dí mi opinión”, reveló Nacho Ambriz. El futbolista colombiano se declara inocente ante la situación y presiona para que se revele la contraprueba.

Santos no le rescindirá contrato a Preciado

Se ha hablado mucho sobre la relación entre Santos Laguna y el propio Harold Preciado, sobre todo desde el plano contractual. Nacho Ambriz destacó que el club lagunero no tiene intenciones de romper el contrato con el jugador, confían en su inocencia y esperan una resolución favorable.

Harold Preciado presenta un patrimonio millonario para Santos y si bien la situación es de alto riesgo, no tomarán decisiones a la ligera. Nacho Ambriz apoya al jugador y destacó que desde la directiva le informaron que cuentan con él y la resolución sale a favor del equipo Torreón el jugador debe volver al equipo.

Ambriz ilusiona a Santos con el Play-In

Desde la llegada de Nacho Ambriz, Santos Laguna ha pasado por todos los estados. Mientras se afianza en una idea de juego, el flamante entrenador contó que tenía un estudio del equipo previo a su arribo.

“Santos era un equipo que yo tenía visto, estudiado. No me equivoqué al haber llegado aquí. Un club de primer mundo, quien no quisiera trabajar aquí. Es de los pocos clubes que he llegado y que la gente está contenta con mi arribo”, destacó Ambriz.

El entrenador mexicano tiene la tarea de meter a Los Guerreros en el Play-In de la Liga MX. Santos Laguna suma 14 puntos en 12 juegos y está a tan solo dos unidades de lograr el objetivo. Aún restan cinco juegos para terminar la fase regular del Clausura y el DT cree que el objetivo es posible.