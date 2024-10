Luan es uno de los nueve refuerzos que incorporó Toluca en el pasado mercado de fichajes. Los Diablos Rojos hicieron una enorme inversión con el objetivo de cortar la sequía de títulos y ganar la Liga MX.

El defensa brasileño llegó a Toluca desde Palmeiras, equipo con el que ganó dos Copas Libertadores. Luan rápidamente se ganó un lugar como titular en el equipo y hasta el momento disputó todos los minutos en el Apertura 2024.

Luan tiene 31 años y es un hombre ya de mucha experiencia. El defensa debutó en 2012 en el Vasco da Gama y estuvo jugando en su país hasta julio de este año, cuando decidió firmar con Toluca.

Luan comparó a la Liga MX con el futbol brasileño

Por eso mismo, el central de los Diablos Rojos está capacitado para comparar ambas ligas pese a que solo llegó a México hace pocos meses: “El campeonato mexicano para mí es un campeonato que desde el principio me sorprendió mucho“, dijo en un principio Luan en conferencia de prensa.

Luan se convirtió en una figura clave de Toluca (IMAGO)

“Hay muchos buenos equipos. Los equipos de acá atacan muy bien. Entonces, a mí me exige mucho y eso me encanta. Yo soy un encantado del futbol, un enamorado, me gusta mucho y me estudio mucho el fútbol, miro el fútbol todos los días”, agregó el defensa de Toluca.

Asimismo, Luan comentó que el nivel de la Liga MX es similar al que se ve en Brasil: “Ojalá que Brasil empiece a mirar más el futbol mexicano y para mí está siendo muy importante estar acá. Estoy muy feliz. Yo vengo de una liga muy buena que ustedes conocen, pero acá también hay una liga muy buena que necesita valorar también y el nivel competitivo es tan alto como en Brasil”.

Toluca está 3° en el Apertura 2024, por detrás de Cruz Azul y Tigres UANL, y quedan seis juegos para que finalice la temporada regular de la Liga MX. Luan se ha adaptado rápido al futbol mexicano y quiere quedar en la historia de los Diablos Rojos dando su aporte para un título.