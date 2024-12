Uno de los reclamos o críticas más recurrentes en el mundo Toluca en los últimos tiempos ha sido el mal manejo de las fuerzas básicas de la institución. Pese a los cambios estructurales, el club aún no ha adoptado una política fuerte de invertir en las juveniles, y los resultados están a la vista a diferencia de otros equipos del futbol mexicano.

La Regla de Menores, tan denostada por muchos aficionados en México, terminó ‘obligando’ al Toluca a darle lugar a los talentos que tiene en sus divisiones menores. Fue así como Renato Paiva promovió a jugadores que pueden dar que hablar en el futuro, como Víctor Arteaga, Isaías Violante, Everaldo López y Klever Castillo, entre otros.

Los propios jugadores que militan en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos no están exentos de esta situación: son conscientes de la escasa preponderancia que en los últimos tiempos han tenido en el primer equipo los más chicos surgidos del club. Y eso fuerza a muchos a tomar decisiones que en principio no tenían en sus planes.

El caso más reciente tuvo lugar esta semana: uno de los prometedores prospectos de la Sub-20 se ha marchado del Toluca con destino a Chivas de Guadalajara, una institución de marcada tradición que le otorga una importancia especial a ‘lo propio’ y busca darle protagonismo paulatinamente a los futbolistas de sus divisiones inferiores.

El jugador en cuestión es Sebastián Bucio, delantero de 18 años de la Categoría 2006, que ha dejado a los ‘Diablos Rojos’ para cruzarse al Rebaño Sagrado. El atacante había comenzado a sumar minutos en el equipo Sub-23 del conjunto escarlata, pero una propuesta tentadora del Guadalajara le hizo cambiar de opinión.

Sebastián Bucio deja Toluca y se marcha a Chivas de Guadalajara.

En las últimas horas, la joya nacida en Ciudad de México compartió una publicación en su cuenta de Instagram, despidiéndose del Toluca. “Hoy toca ponerle una pausa y agradecer a este club por tantos momentos tan increíbles que me hizo pasar en lo personal y en lo profesional, me diste el privilegio de disfrutar tantos viajes y tantas amistades que se volvieron más allá de una hermandad fueron mi día a día. Agradecido con los profesores que me enseñaron a ser un mejor jugador pero mejor persona, me los llevo en mi corazón a todos y cada uno que forma esta gran institución. Me voy con la frente en alto y a seguir con mi vida personal y futbolística. Esto no es un adiós si no un hasta pronto mi tolu“, escribió Sebastián Bucio en la red social a modo de adiós.

Sebastián Bucio compartió su primera postal como jugador de Chivas.

La determinación del delantero y su entorno debe ser utilizada como un llamado de atención en los pasillos del Toluca, que podría estar perdiendo jugadores que en un futuro podrían ser importantes no sólo para el equipo sino también para el Seleccionado Nacional. Si bien la necesidad de fichar jerarquía es clara, debe estar acompañada de un proceso de promoción de los buenos talentos que piden pista en las fuerzas básicas.

