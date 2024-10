El goleador fue tendencia en las redes sociales, no por su gol sino por un gesto de caudillo en el empate en casa.

El Toluca de Renato Paiva no tuvo un partido claro de ideas y quedó relegado en el podio del campeonato, luego de igualar en un tanto con Pumas UNAM en condición de local. Los ‘Diablos Rojos’ perdieron la segunda posición y quedaron a seis de distancia de la cima del Torneo Apertura.

Toda la planificación de la semana quedó de lado cuando, al minuto de partido, Pumas se puso en ventaja con una anotación que tuvo la complicidad de Tiago Volpi, que se equivocó dejando un rebote servido para que ‘Chino’ Huerta solo tuviese que empujar el balón a la red.

El error del guardameta no cayó bien en la afición, que de inmediato se expresó con murmullos y algunos exabruptos, ni en algunos compañeros, que recriminaron al aire la acción que tuvo como protagonista al brasileño, y puso al Toluca debajo en el marcador tan pronto.

Sin embargo, esas malas energías no acompañaron a Paulinho, el goleador y flamante fichaje del equipo escarlata, que tuvo un gesto de líder luego de observar desde lejos la jugada que terminó en el tempranero 1-0 de Pumas en su visita al Nemesio Díez.

El portugués, en lugar de reprochar a nadie por lo sucedido, comenzó a alentar a los demás jugadores, a despabilar a Volpi y a levantar los brazos en representación de ‘lo remontaremos’, alentando a todos a poner la frente en alto, la mente fría y continuar como si el juego estuviese igualado sin goles.

Consecuente con su actitud, fue el propio Paulinho quien marcó el gol del empate: apenas 23 minutos después del gol de Pumas, el atacante encontró un balón en el aire de fuera del área y metió un bombazo potente de media distancia que venció la portería de Julio González.

Desafortunadamente, Toluca no pudo dar vuelta el resultado más allá del tanto de la igualdad. Sin embargo, este tipo de comportamientos son los que contagian y harán que los ‘Diablos’ tengan más chances de campeonar. Levantar la cabeza, insistir, seguir adelante y no quedarse golpeado por lo que ya sucedió sino pensar en lo que viene por delante. Paulinho, con un impacto inmediato no sólo en el campo sino en el vestidor también. Fichaje de lujo.

El golazo de Paulinho para el empate de Toluca ante Pumas:

