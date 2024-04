Matías Alustiza debutó en el fútbol profesional en 2004 en Santamarina de Tandil, Buenos Aires. Tuvo un paso importante por Chacarita Juniors y Arsenal; dejó su huella en el Deportivo Quito, con quien fue máximo goleador de la Copa Libertadores en 2012, y se consagró en la Liga MX, sobre todo, con su paso en Puebla por donde peregrinó por más de seis temporadas y en donde alzó la Copa MX y la Supercopa MX.

Y ahora, luego de cerrar su etapa como jugador en 2022, encarará un nuevo desafío. ”Vengo preparándome desde hace un buen tiempo”, señala a BOLAVIP el Chavo, que se siente listo para ser entrenador. ”Pude descubrir muchísimas cosas que me despertaron expectativas fabulosas. Desde lo emocional pude descubrir algo nuevo en mí que me encendió el alma. Partiendo de ese punto, fui amigándome con la estrategia, que es otro punto sensacional en este hermoso deporte, acompañado con la táctica, concepto fundamental, para crecer como jugador, y lo más importante crecer en lo colectivo”.

En ese mismo sentido, Matías Alustiza, con sus palabras, ya demuestra que percibe el nuevo rol que en breve cumplirá al frente de un plantel: ”Me considero una persona muy positiva en lo competitivo, me encanta que mis equipos sientan que nunca vamos a ser menos que los demás, sino todo lo contrario”.

En cuanto a la imagen que le gustaría que transmitan sus equipos, resaltó: ”Cada vez que tengamos una competencia debemos estar mentalmente al 100 por ciento, confiados tanto en lo individual como en lo grupal, nunca dudar de uno mismo y menos aún en lo colectivo”. Y enseguida agregó: ”Voy a trabajar muchísimo para que mi equipo se destaque en el sacrifico, humildad y mucho carácter”.

Asimismo, deja en claro que ser nuevo en esta faceta no es algo que le preocupe, dado que el fútbol es parte de su esencia: ”Considero muy importante la experiencia, pero me aferro a mi recorrido como jugador. No tengo duda que voy a estar a la altura de cualquier plantel de primera división, siempre atento a la necesidad del plantel, peleando en todos esos detalles que como jugador a mí me gustaba tenerlos”.

Para cerrar, apuntó: ”Al grupo debo demostrarle todos los días un apoyo incondicional. Porque si mis dirigidos están bien, no hay ninguna duda que el equipo va a responder”.

La Liga MX, el terreno ideal para que Matías Alustiza dé el primer paso como entrenador

Matías Alustiza jugó cerca de siete años en la Liga MX con las camisetas de Puebla, Tuzos de Pachuca, Atlas y Pumas UNAM. Por lo que está claro que tarde o temprano tendrá su oportunidad en el fútbol mexicano. Al respecto, en charla con BOLAVIP, el Chavo reconoce que es el plano en el que se sentirá más cómodo.

”Me siento muy identificado en el torneo mexicano. Siento que si puedo trabajar en México, voy a estar como en el patio de mi casa. Conozco a todos los equipos, conozco sus culturas e historias de la mayoría, por eso mis sentimientos hoy se inclinan hacia México”, aseguró Alustiza.

No obstante, no descarta otras propuestas para dar el primer paso en esta travesía: ”Con mi equipo de trabajo estamos muy preparados para asumir y afrontar este nuevo camino. Y les puedo asegurar que cualquiera sea el lugar, me voy a brindar al 100 por ciento”.