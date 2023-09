El Querétaro afrontó un nuevo encuentro del torneo Apertura 2023 de la Liga MX ante el América, en el Estadio La Corregidora. Tras haber empezado arriba en el marcador, con el tanto de Raúl Zúñiga, no pudo mantener el resultado y terminó cayendo por 2-1.

Luego del encuentro, Mauro Gerk, entrenador del conjunto local, habló en conferencia de prensa y fue muy duro con la actuación del equipo de árbitros en el partido.

¿Qué dijo Gerk sobre el árbitro en Querétaro vs. América?

El DT argentino del Querétaro arremetió contra la actuación del árbitro Diego Montaño: “Los periodistas que analizan todos vieron foul, el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul, está clarito. Hoy estoy muy enojado, América no necesita de eso para ser súper líder o ganarle a Querétaro“.

“Habla mal de ustedes si no le preguntaron lo que vieron en la cancha. Empecemos por ahí. El partido tiene un montón de análisis, tuvimos para anotar el segundo gol y después es el América, pero me molesta que realmente ayuden a América cuando no lo necesita“, detalló.

Luego, cerró: “Espero que lo reflejen porque si no uno parece loco. El equipo hizo un esfuerzo terrible, les cerramos todos los caminos, en el segundo tiempo cometimos un error, nos hicieron el empate y después, un partido parejo. No necesitaba la ayuda América para ganar hoy. Lamentablemente, sabemos que enfrentar a estos rivales es complicado para ganar“.

Conferencia de prensa de Mauro Gerk