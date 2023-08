Mora fue contundente antes del partido entre Atlas vs. Toluca FC

El reciente empate contra las Águilas del América ha dejado una sensación de esperanza en el equipo Rojinegro. Este resultado, más que un punto, representa el inicio de una nueva etapa para Atlas FC en el torneo Apertura 2023, quien ahora buscará hacerse fuerte contra los Diablos Rojos del Toluca FC.

La palabra de Mora en la previa del Atlas vs Toluca FC

El entrenador Benjamín Mora ha sido claro en su mensaje: el equipo está en proceso de mostrar su mejor versión. Su confianza en el plantel es evidente, y sus palabras reflejan el compromiso y la determinación de llevar a Atlas FC a lo más alto.

En la previa del Atlas vs. Toluca, Mora declaró en rueda de prensa: “No tenemos ningún pretexto para no ir por resultados positivos. Tenemos jugadores de alta calidad, Llegamos bien, trabajados y descansados. Estamos contentos con lo que hemos hecho, pero queremos más“.

El pensamiento a largo plazo de Mora

Con una visión clara y objetivos bien definidos, Benjamín Mora tiene plena confianza en que Atlas FC mostrará un mejor desempeño que en el torneo anterior. “Tengo certeza clara y absoluta que este equipo va a jugar bien“, declaró con convicción.