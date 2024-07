Santos Laguna sufrió un nuevo traspié en la Liga MX. El conjunto de Torreón cayó como local por 3-0 ante Tigres UANL en la cuarta jornada del Apertura 2024 y prolongó su mal momento en el torneo local, certamen en el que sumó apenas un punto sobre doce posibles.

Quien habló tras la abultada derrota fue nada menos que Ignacio Ambriz, entrenador de los Guerreros, el cual descartó dejar su cargo al mando del equipo albiverde. Además, puntualizó en los aspectos positivos que, según su visión, mostró Santos Laguna a pesar de la caída en el TSM Corona.

Ignacio Ambriz puntualizó en algunos aspectos positivos de su equipo. (Getty Images)

“No hay pretexto, el equipo está mal y hemos entrado en una mala racha. Pero no me entra en la cabeza hacerme a un lado. Al contrario, es cuando más me fortalezco y muestro ese carácter que tengo para aguantar críticas. El equipo no va a tardar en estar bien”, manifestó Ambriz, quien dirigió hasta el momento 15 encuentros al frente del combinado lagunero.

Además, agregó: “El equipo me gustó hasta el 1-0, había una buena propuesta de nosotros ante un equipo que dejó en la banca a buenos jugadores titulares. Después se cometen errores, me ocupan el no ganar y el no tener gol. Tenemos 11 días para ir a la Leagues Cup. Sigo confiando en que este equipo va a estar bien”.

¿Llegará otro refuerzo a Santos Laguna?

Otro de los temas sobre los que se le preguntó a Nacho Ambriz fue acerca de la posibilidad de que Santos Laguna pueda sumar otro refuerzo. Si bien el DT no descartó esta posibilidad, remarcó que las negociaciones se dificultan por la aparición de distintos intermediarios.

“La directiva está trabajando, estamos hablando, lastimosamente se meten muchos intermediarios que hacen que todo se vaya desviando. Resulta que hay un representante y después aparecen cuatro. Estamos cuidando esa parte y esperamos que en estos días se pueda llegar a dar”.

Ambriz espera poder sumar un refuerzo más a la plantilla de Santos Laguna. (Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna?

El próximo desafío de Santos Laguna será en terreno internacional, ya que debutará en la Leagues Cup el próximo 31 de julio ante DC United en Washington. Posteriormente visitará a Atlanta United el 4 de agosto.

