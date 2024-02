Ignacio Ambriz fue oficializado en las últimas horas como nuevo director técnico del Santos Laguna, donde ocupará el cargo que dejó el uruguayo Pablo Repetto, de decepcionante paso por los ‘Guerreros’ y mal comienzo en el Clausura 2024.

Durante su presentación como flamante estratega verdiblanco, uno de los reporteros presentes puso entre las cuerdas al entrenador y le consultó por su disputada legal con Toluca, que ya lleva varios meses y aún no ha encontrado una solución entre partes.

Ante el cuestionamiento en rueda de prensa, el DT, que hasta el momento no se había expresado al respecto, se quitó del medio y pateó el balón hacia sus agentes. “No me oigas que soy grosero ni mucho menos, pero ese es tema de mis abogados, ellos son los que están resolviendo todo eso”, sentenció el nuevo estratega de Santos.

Además, Nacho Ambriz aclaró uno de los interrogantes de su arribo a este destino en la Liga MX: no tendrá problema en dirigir pese al conflicto con Toluca. “¿Si es un inconveniente? Yo estoy aquí y trabajaré para el club donde tengo un contrato firmado, lo otro es un tema de abogados, que se encargan de resolver todo eso”, aseguró el entrenador, que dirigirá su ¡octavo! equipo en el futbol mexicano.

El problema en cuestión es un litigio que surgió a causa de una deuda económica que, según Ambriz, Toluca tiene con él desde la rescisión de su contrato. Cabe recordar que el vínculo entre el DT y los Diablos Rojos cesó en el mes de octubre del año pasado, y desde entonces han entrado en disputa.

En una entrevista con la señal de TUDN posterior a su presentación, el ex estratega del conjunto escarlata platicó sobre su salida de Toluca y la decisión del club de destituirlo. “¿Decepción? La verdad que no me siento así. No guardado ni rencor ni nada, siempre agradecido con las instituciones que me han permitido trabajar, es parte del futbol”, expresó Ignacio Ambriz que prefirió no seguir hablando de su paso por los Diablos Rojos.

En el Deportivo Toluca tuvo un paso correcto, con más del 52% de los puntos obtenidos, producto de 33 victorias, 23 igualdades y 21 derrotas, tras una estadía de casi tres temporadas completas en la institución. Hoy, atraviesa este lamentable conflicto con un club que siempre le fue agradecido.