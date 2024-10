Santos Laguna profundizó su crisis deportiva y sufrió una dolorosa derrota por 2-0 ante FC Juárez en Torreón, que terminó con una silbatina y lluvia de insultos y críticas de la afición para con los jugadores, además de relegados a la ¡última! posición del campeonato del futbol mexicano.

A esta altura, se hace incomprensible que Ignacio Ambriz continúe en su cargo: los resultados no acompañan, el equipo no tiene una identidad de juego consolidada, las variantes del DT no causan efecto y en el público verdiblanco abunda la impaciencia y el nerviosismo.

Sin embargo, el entrenador no está de acuerdo con la opinión pública y tiene confianza en que podrá remontar el adverso presente de los ‘Guerreros’ en el Apertura 2024. En este sentido, confirmó que no dará un paso al costado y si es por él, continuará al frente del equipo.

“Muchas veces en estas situaciones lo más fácil es tirarte del barco, pero nunca he sido así y hoy menos lo voy a hacer: renunciar no pasa por mi mente“, sostuvo con convicción Nacho Ambriz en rueda de prensa, luego de la caída en el duelo de colistas disputado este domingo por la noche.

Ignacio Ambriz perdió el duelo táctico con Mauricio Barbieri [Foto: Getty]

El estratega, cuestionado hace ya varios meses por la afición, aseguró que a la plantilla la toca profundamente el momento y que eso los hará salir adelante. “La situación no es nada agradable, si entraras al vestuario te darías cuenta que no estamos bien, la gente está dolida, y yo también pero no me baja el ánimo”, agregó el director técnico de Santos, tras otra mala actuación de sus dirigidos en condición de local.

Además, Ignacio Ambriz pronosticó que no será cesado, por más que ningún directivo le acercó comunicaciones al respecto. “Tengo un gran diálogo (con los mandatarios) aunque no tan abiertamente; cuando hablas con el dueño y te dice las cosas a la cara, es lo mejor que puede pasar”, sentenció el estratega, que no logra encontrarle la vuelta a la racha negativa de los Guerreros en la Liga MX.

Por último, el DT confirmó que dirigirá la próxima práctica de Santos Laguna en el TSM, y que sólo piensa en el siguiente desafío del torneo ante un durísimo rival. “Hoy los resultados no están, no hay varitas mágicas, hay que trabajar, ahora tendremos dos semanas largas para preparar un partido complicado contra América“, concluyó Ambriz, cuyo agónico ciclo parece nunca llegar a su fin. Los próximos días serán claves para conocer la postura de la directiva al respecto.